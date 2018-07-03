udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

世足賽熱度夯 愛爾達加MOD收視逾億次

中央社 台北3日電
用LINE傳送

世足賽如火如荼進行。 美聯社
世足賽如火如荼進行。 美聯社
新媒體業者愛爾達電視今天公布世界盃足球賽轉播收視調查結果，從6月14日世足賽開打至7月2日，愛爾達OTT平台的網路用戶瀏覽數近億次，加上MOD平台已突破1億次。

愛爾達於6月16日凌晨宣布，開放網路、手機用戶免費收看2018世界盃足球賽轉播；在6月16日到28日小組賽期間，Google Analytics統計每日使用者都突破百萬，日平均不重複人次達到103萬1951人次。

世足賽從6月30日進入16強淘汰賽，華視加入轉播行列，但是愛爾達的表現依舊亮眼；以阿根廷與法國的比賽為例，愛爾達在中華電信MOD（多媒體內容傳輸平台服務）的收視率，15到44歲觀眾達3.2，35到54歲觀眾達4.3；此場比賽最高收視率時段落在晚上10時到11時之間，收視率高達5.48。

從6月14日至7月2日的世足賽期間，愛爾達OTT（串流影音）的網路用戶瀏覽數達9441萬9277次，男女觀眾比例在小組賽期間7比3；進入16強淘汰賽之後，女性收視戶多了6萬人，增加0.6%。

進一步分析愛爾達OTT網路收視戶的年齡層分布，發現18到44歲占近8成，25到34歲占比超過4成。值得注意的是，6月16日到28日期間，超過55歲以上的OTT網路使用者占比突破一成，代表超過55歲以上的網路收視戶每日平均破10萬人。

此外，從6月14日到7月2日期間，愛爾達體育家族Facebook粉絲團與YouTube頻道上的世足影音短片，累積觀看人次突破1600萬，累積觀看時數超過2600萬分鐘，反映出國人收視習慣的大幅改變。

世足

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top