世足賽熱度夯 愛爾達加MOD收視逾億次

中央社 台北3日電 2018-07-03 16:48 用LINE傳送

世足賽如火如荼進行。 美聯社 新媒體業者愛爾達電視今天公布世界盃足球賽轉播收視調查結果，從6月14日世足 賽開打至7月2日，愛爾達OTT平台的網路用戶瀏覽數近億次，加上MOD平台已突破1億次。

愛爾達於6月16日凌晨宣布，開放網路、手機用戶免費收看2018世界盃足球賽轉播；在6月16日到28日小組賽期間，Google Analytics統計每日使用者都突破百萬，日平均不重複人次達到103萬1951人次。

世足賽從6月30日進入16強淘汰賽，華視加入轉播行列，但是愛爾達的表現依舊亮眼；以阿根廷與法國的比賽為例，愛爾達在中華電信MOD（多媒體內容傳輸平台服務）的收視率，15到44歲觀眾達3.2，35到54歲觀眾達4.3；此場比賽最高收視率時段落在晚上10時到11時之間，收視率高達5.48。

從6月14日至7月2日的世足賽期間，愛爾達OTT（串流影音）的網路用戶瀏覽數達9441萬9277次，男女觀眾比例在小組賽期間7比3；進入16強淘汰賽之後，女性收視戶多了6萬人，增加0.6%。

進一步分析愛爾達OTT網路收視戶的年齡層分布，發現18到44歲占近8成，25到34歲占比超過4成。值得注意的是，6月16日到28日期間，超過55歲以上的OTT網路使用者占比突破一成，代表超過55歲以上的網路收視戶每日平均破10萬人。

此外，從6月14日到7月2日期間，愛爾達體育家族Facebook粉絲團與YouTube頻道上的世足影音短片，累積觀看人次突破1600萬，累積觀看時數超過2600萬分鐘，反映出國人收視習慣的大幅改變。