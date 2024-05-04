新莊情侶欠租1年…房東聞焦煙味急破門 赫見2人無心跳送醫不治

新北市新莊區有一對同居男女欠繳房租已1年，今天房東約好見面洽談退租，卻多日聯繫不上，到場發現大門深鎖且隱約飄出焦煙味，連忙報警會同消防隊破門查看，赫見2人倒臥屋內沒有氣息，送醫急救均宣告不治。

據了解，44歲女子和42歲男子都不是本地人，自去年1月開始承租新莊區自強街48巷內舊公寓同居，鄰居說他們作息和家中出入都很正常，偶而遇到也會禮貌性點頭打招呼，但不算熟識、不清楚職業背景。

房東說他們經常欠繳房租，原以為至少七、八個月，細算發現已經１年，原本總是盡量體諒，可是畢竟積欠太久了，數日前相約今天中午見面商議退租，近幾天卻聯繫不上，他還是依約定時間到達，結果都沒人應門，且聞到不尋常的焦味，趕緊報案求助，沒想到發生憾事。

2人被發現時，身上沒有明顯外傷、已無呼吸心跳，救護人員仍嘗試急救再分別送醫，均宣告不治。

警方初步勘驗，發現屋內門窗緊閉貼上膠帶、沒有打鬥跡象、有炭盆燃燒殘渣，初步排除外力介入，依規定報請新北地檢署安排司法相驗。雙方的長輩經通知到場，都沒有表示意見，詳細案情仍待進一步調查釐清。

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