美國推動另設機構監督對北韓制裁 北韓大使批：終歸要失敗

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）表示，美國擬領導成立新的機構，以監督對北韓制裁的執行，這項努力終歸要失敗。

路透社報導，美國及其盟國日前發表聯合聲明，呼籲接續已解散的聯合國專家小組的工作，繼續監督長期以來對平壤核武和飛彈計畫的制裁執行。金星一番話是對美國等聯合聲明作出回應。

今年稍早，美國帶頭指控北韓，稱北韓已轉售武器給俄羅斯，這些武器被用於烏克蘭戰爭。俄羅斯則在聯合國否決讓專家小組的任期延長；此專家小組在過去15年裡，一直負責聯合國對北韓制裁執行的監督工作。

美國之音（VOA）報導，專家小組4月30日結束任期並解散後，美國協調友邦一致行動，50個聯合國成員1日發表聯合聲明，強調監督對北韓制裁執行情況的必要性。

根據韓聯社，聯合國正在商討由韓國、美國、日本主導設立獨立機構，以替代專家小組職能的方案。