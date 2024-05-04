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好天氣沒了！周日2地清晨就飄雨 全台各地都恐有較大雨勢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天鋒面接近、水氣增多，各地都有局部較大雨勢機會，西半部、花東清晨就開始出現降雨。聯合報系資料照
明天鋒面接近、水氣增多，各地都有局部較大雨勢機會，西半部、花東清晨就開始出現降雨。聯合報系資料照

中央氣象署指出，明天鋒面接近、水氣增多，各地都有局部較大雨勢機會，西半部、花東清晨就開始出現降雨；下周一鋒面通過北方海面，周二華南雲系東移，這兩天降雨更多，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨。溫度方面，下周三、周四東北季風影響期間，北部及東北部較涼，低溫下探約21度。

氣象署預報員張承傳表示，明天鋒面接近、水氣增多，各地都有局部較大雨勢機會，西半部、花東清晨就有局部短暫雨或雷雨，午後東北部有雨，下半天西半部持續有降雨機會，晚間則是東半部也有雨，沒下雨的時間高溫可達29至32度。

張承傳指出，下周一鋒面通過北方海面，周二華南雲系東移，這兩天降雨會再多一點，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後短暫陣雨。下周三東北季風增強，水氣多一點，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨。

他表示，下周三持續受東北季風影響，但天氣轉乾。周四、周五東北季風減弱，各地為多雲到晴，僅花東地區有零星雨，午後山區也要留意雷陣雨。

溫度方面，張承傳指出，下周三、周四東北季風影響期間，北部及東北部較涼，低溫約21度，高溫26、27度，其他時間都可達30度以上。另外，明晚到下周二金門及馬祖有霧跟低雲，提醒民眾留意。

東北季風 氣象署 鋒面 雷雨

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