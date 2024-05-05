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巴西豪雨釀嚴重災情！增至56人喪生、74人失蹤 近7萬人無家可歸

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巴西豪雨釀嚴重災情！增至56人喪生、74人失蹤 近7萬人無家可歸

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
巴西南部南大河州本周遭遇豪雨引發洪水和土石流，圖為南大河州卡諾阿斯洪水氾濫成災。路透
巴西南部南大河州本周遭遇豪雨引發洪水和土石流，圖為南大河州卡諾阿斯洪水氾濫成災。路透

路透報導，巴西南部南大河州（Rio Grande do Sul）本周遭遇豪雨引發洪水土石流，當局證實截至4日晚間增至56人罹難、74人失蹤，還有超過6萬9000人無家可歸。

南大河州連日遭遇惡劣天氣侵襲，豪雨影響該州497座城市近2/3的城市。

豪雨引發洪水摧毀多個地區的道路和橋梁，同時導致土石流，另外有一座小型水力發電廠發生部分坍塌。

當局表示，州內班托龔薩福市（Bento Goncalves）的第2做水壩恐有坍塌風險。

位於首府快樂港（Porto Alegre）的國際機場宣布無限期停飛所有航班。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）預計當地時間5日將二度前往當地勘災。

土石流 洪水 豪雨

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