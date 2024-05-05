千萬美金誰受惠？台捷密約首曝光 徐巧芯質疑外交部「干預他國內政」
國民黨立委徐巧芯今天下午拿出公文指出，外交部與捷克衛生科技院（CHTI）簽訂一筆1000萬美金的合約，要援助烏克蘭，但在外國私人帳戶難以追查，更別提密件內指定30至40%要給台灣廠商，卻沒說明如何招標，是否只有與民進黨關係友好的廠商才可以獲得標案？要求外交部做到公開透明。
徐巧芯日前提到外交部與國外簽訂援助烏克蘭一案的資金事宜，遭到外交部發文澄清。徐今天回應，外交部稱她所述全屬空穴來風，並稱我國與其他國家都是公開透明的。她本來只是想講框架，但外交部既然要質疑她，自己自然要拿出證據。
徐巧芯質疑，她手上有一份文件，解密時間是2033年12月31日，裡面許多部分因為要保密，所以不能秀給大家看，但這份文件內容提到，當時我國是與捷克代表處簽約，規畫歷時36個月，預估經費1000萬美金。她回去查了當初簽約的MOU新聞稿，完全沒有提到這些事。試問，外交部的透明公開在哪？
徐巧芯表示，這個計畫明確指出要將1000萬美金交付給捷克衛生科技院（CHTI），其中30%至40%都是要用於台灣製造的採購產品，請問這部分有公開透明嗎？這筆錢到時候是公開招標？限制性招標？抑或是秘密招標？難道只有跟政府關係好的企業才能吃到這塊肥肉？政府應該將此事公開透明。
徐巧芯指出，這份文件提及，我國將於2024年初將300萬美金撥至指定帳戶，2025年、2026年也將繼續。這個帳戶為「CZECH HEAL TECHNOLOGY INSTITUTE,Z. S.」，也就是進入捷克衛生科技院這家公司，這家公司負責人Petr Foit曾與捷克官員一同來台，本來在捷克就有特定政治傾向。
徐巧芯指出，這個人才來台灣沒多久，就在去年12月簽下1000萬美金大案，難道不啟人疑竇？我國可能好意要援助烏克蘭，但最後卻變成干預他國內政，要求外交部將此事說清楚、講明白，「不是攻擊我，公文就會不見」。
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