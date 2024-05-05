影／台中七期豪宅保全「寄生上流」？ 把公設當自家惹議

台中市西屯區七期一間豪宅大樓近日有網友反映，該社區的保全，將個人物品擺放在地下室電表區旁，儼然將該處當成自己私人處所，彷如電影「寄生上流」的情節，不過記者聯絡該處社區與保全公司，保全公司拒絕受訪，第六警分局表示，無接獲相關報案，是否有網友所述情節，仍待後續釐清。

有網友近日在臉書爆料公設發文，台中市西屯區一棟巴洛克建築風格的豪宅社區，傳出有保全將地下室的公共領域，當成私人處所使用，網友爆料，該處疑是有保全將沙發、電鍋、棉被、爐具、衣物等雜物，都擺放在該社區地下室電表區旁，儼然將公領域當成私人處所，彷彿是電影「寄生上流」的翻版。

網友指出，若有在地下室開火煮東西的話，恐有致生公共安全疑慮，也會造成400多名住戶的恐慌，貼文一出後，引發網友議論。

第六警分局表示，近日並未接獲相關民眾報案有類似情形，如果有涉犯占用大樓公共領域的行為，也請住戶向警方或檢方提出竊佔告訴，以免權益受損。

台中市消防局表示，今日上午9時40分已派員前往該地點檢查，經檢查大樓消防安全設備都符合規定，同時宣導住戶及管委會用火用電安全。