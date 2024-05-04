台中男打女凶狠畫面曝...連賞4耳光、猛踹7下 警籲快報案

台中市北區一中街商圈今疑似發生男女糾紛，網路流傳一段影片，1名橘色衣服男子和白衣女子衝突，男子竟連賞她4個耳光，再猛踹7下，還扯女子馬尾拖出店外，暴力行徑相當脫序。警方網路巡邏發現，但因當事人未報案，除公布影片也呼籲遭毆女子報案，以釐清案情。

根據影片，夾娃娃機店內1名白衣女子正和穿橘衣的男子對話，雙方疑似發生口角，先是伸手相互指對方，橘衣男就突然朝女子猛力賞了1個耳光，力道之大女子眼鏡瞬間噴飛，男子隨後繼續連賞3個耳光，把女子打到牆角整個人蜷縮在地。

未料橘衣男仍不罷休，又抬起腳用力朝女子頭部、手部及腹部發狠踹7下，女子整個人被毆到無力反抗只能抱頭蹲在地上，男子最後甚至扯住對方頭髮，將女子整個人硬生生拖出店外。

台中第二分局指出，網路巡邏發現社群上流傳一段標題為「113年5月4日12:58台中 真粗殘-益民商圈」影片，轄區育才派出所經查確認現場為一中街商圈的夾娃娃機店，不過當時並無報案紀錄，警方也聯繫店家場主，場主也都沒接電話。