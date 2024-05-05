星巴克「買1送1」又來了！網：沒星冰樂、買1送2也不買

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
星巴克宣布在5月6、7日連續2天，推出「我們一起上班吧！好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克宣布在5月6、7日連續2天，推出「我們一起上班吧！好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

迎接勞動節後的第一個星期一，星巴克宣布在5月6、7日連續2天，推出「我們一起上班吧！好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯「特大杯」冰熱、口味皆一致的飲料，可享「買一送一」優惠。每人每次至多買二送二，最多可以一次揪4個人一起買，飲料限當場一次領取。

在優惠品項方面，依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

這次的優惠方案一出爐，立即有網友感嘆：「星冰樂到底錯在哪裡？為什麼都沒有。」也有網友分享個人觀點：「星冰樂操作厚工，可能怕得罪店員沒人要做。」更有粉絲留言：「#沒有星冰樂 #買一送二也不買 #星巴克聽見大家的心聲嗎」還有粉絲表示：「那按照這個道理，是不是每一個上班日都應該買一送一？」更有網友敲碗指出：「還是喜歡六，日，這樣才有時間買。」

依照慣例，這次的優惠活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；高鐵站、機場航廈、國道休息站、福隆觀海、清境、日月潭、墾丁福華、海生館、花蓮理想、奇美博物館…等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克於勞動節過後，在全台門市限期推出「買一送一」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克於勞動節過後，在全台門市限期推出「買一送一」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克

延伸閱讀

2024「勞動節優惠」快看！ 10家以上咖啡、速食、手搖、冰品「買1送1」、星巴克「第2杯半價」

星巴克限定2天買一送一！這品項引網友論戰：椰肉沒味道很正常

不必等買1送1！星巴克抹茶星冰沙自己做 雀巢攜手限定

終於有星冰樂了！星巴克一日「買1送1」 夏日推薦「13款飲品」限時優惠喝

相關新聞

花蓮訂房率「趴地」剩1%…政府補助方案7月上路 旅宿也展開自救

花蓮縣觀光產業受地震重擊，交通部今天宣布補助方案，7月上路，有業者等不及展開自救，福容大飯店花蓮店說，4月訂房率幾乎「趴...

星巴克「買1送1」又來了！網：沒星冰樂、買1送2也不買

迎接勞動節後的第一個星期一，星巴克宣布在5月6、7日連續2天，推出「我們一起上班吧！好友分享日」優惠活動，活動期間上午1...

歡慶母親節挑好禮！無印良品、HOLA推出滿千送百

還沒挑到母親節禮物嗎？各居家通路紛紛推出優惠與好禮推薦，無印良品推薦許多服飾配件、紓壓香氛與肌膚保養等好禮，從5月9日至...

長榮飛羽田航班系統異常 延誤5小時40分鐘 1返台班機受影響

長榮航空今BR192自松山飛往羽田航班原定上午7點20分起飛，因航機出現系統異常，需進一步檢修有所延誤。長榮航空表示，已...

全新航海王卡牌！快閃HANDS板橋大遠百門市

航海王的粉絲們要瘋狂了！由玩樂小子出版代理的《航海王》、《Union Arena》再度合作，在HANDS板橋大遠百門市，...

「蔬菜之后」登台！盤點4家星飯店「白蘆筍」創意料理

此刻正值歐洲白蘆筍盛產的季節，主廚們每年開發新菜單，既要展現創意、又不失其鮮嫩美味，以下盤點4家星級飯店主推的白蘆筍料理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。