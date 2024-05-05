星巴克「買1送1」又來了！網：沒星冰樂、買1送2也不買

迎接勞動節後的第一個星期一，星巴克宣布在5月6、7日連續2天，推出「我們一起上班吧！好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯「特大杯」冰熱、口味皆一致的飲料，可享「買一送一」優惠。每人每次至多買二送二，最多可以一次揪4個人一起買，飲料限當場一次領取。

在優惠品項方面，依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

這次的優惠方案一出爐，立即有網友感嘆：「星冰樂到底錯在哪裡？為什麼都沒有。」也有網友分享個人觀點：「星冰樂操作厚工，可能怕得罪店員沒人要做。」更有粉絲留言：「#沒有星冰樂 #買一送二也不買 #星巴克聽見大家的心聲嗎」還有粉絲表示：「那按照這個道理，是不是每一個上班日都應該買一送一？」更有網友敲碗指出：「還是喜歡六，日，這樣才有時間買。」