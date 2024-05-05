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不到7小時…桃園市3區及林口接連停電影響9406戶 台電：電纜故障
桃園市停電不斷，昨晚先是大園區、中壢區2779戶停電，今早龜山區及新北市林口區又有6627戶停電，總計9406戶受影響。
台電表示，停電原因分別是電纜故障及地下電纜故障，緊急派員修復後，已全數復電。
昨晚11時44分，大園區、中壢區共2779戶先是因電纜故障發生停電，影響大園區青昇路、中興路二段、中正東路三段、中壢區領航南路段、領航北路段、洽溪路、青雲路、青峰路一段、民權路段、公園路二段一帶，台電派員至現場查修，今日凌晨12時54分全部復電。
今早6時5分，桃園龜山及新北市林口區則因地下電纜故障，影響新北市林口區忠孝路、公園路、湖南里、民治路、民富街及桃園市龜山區龜山一路、復興街、苦苓林、公西里、大湖路、大崗里一帶共6627戶停電，台電獲報後立即派員搶修，2分鐘內復電3531戶，並於7時30分全數復電。
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