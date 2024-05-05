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影／男到名店吃南屯火雞肉店突「石化」...嚇壞老闆有原因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市江姓男子是電信業員工，前天在南屯區一家排隊火雞肉飯名店用餐時，突然拿著筷子，一動也不動，彷如「石化」，老闆發現後，趕緊通知警、消到場，救護人員經檢測，發現江是低血糖導致，將江男送醫治療後，江男直說「記憶空白」，但感謝店家與警消協助。

第四警分局黎明所警員蔡鈞亮、謝松佑，5日接獲南屯區一家知名火雞肉飯店家報案，稱店內用餐的江姓男子（45歲）拿著筷子突然全身僵硬一動也不動，需要警消救援。

員警連忙趕赴南屯區黎明路二段店內查看，看見江男獨自坐在用餐區，雙眼無神看著前方，全程維持手持筷子的動作，任憑旁人如何拍肩輕喚，江男始終無動於衷。

員警一方面通報救護人員到場，一方面檢視其隨身物品，得知江男身分後，透過其手機人臉辨識系統解鎖，協助聯繫家屬告知緊急狀況。

救護人員到場初步檢測，發現江男處於低血糖狀態，趕緊對其施以補充葡萄糖治療，將他送往林新醫院救治。

江男清醒後表示，腦海中只憶起自己準備要用餐隨即失去意識，等到醒來卻發現躺在醫院，對於先前的記憶完全空白，非常感謝店家和警消的救命之恩。

火雞肉飯老闆說，江男是店內常客，當日中午用餐時段天氣非常炎熱，他見江男走進店裡點餐時的狀態，不若以往感覺有異，當時他還主動倒了一杯水給江男飲用，送餐時發現點了滿桌菜的江男，僅拿起筷子始終沒有動口，才會主動上前關心，沒想到江男雖然眼睛是睜開，但嘴巴始終緊閉不發一語。

老闆說，有出手拍拍江男，發現江全身肌肉緊繃，對外界刺激毫無反應，一時嚇壞，連忙請求警察協助，幸好顧客無大礙，也算作了一件功德。

第四警分局長李建興說，民眾平時應多留意自身身體狀況，隨時自我檢查，避免意外狀況發生；若遇緊急狀況，可立即撥打110電話或至鄰近警察機關報案請求協助。

台中市江姓男子在3日於南屯區一家火雞肉飯店用餐時，突拿著筷子全身僵硬不動，救護人員發現是低血糖，將他送醫。圖／第四警分局提供
台中市江姓男子在3日於南屯區一家火雞肉飯店用餐時，突拿著筷子全身僵硬不動，救護人員發現是低血糖，將他送醫。圖／第四警分局提供
台中市江姓男子在3日於南屯區一家火雞肉飯店用餐時，突拿著筷子全身僵硬不動，救護人員發現是低血糖，將他送醫。圖／第四警分局提供
台中市江姓男子在3日於南屯區一家火雞肉飯店用餐時，突拿著筷子全身僵硬不動，救護人員發現是低血糖，將他送醫。圖／第四警分局提供

火雞肉飯 老闆 警察

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