雲林首座公有古坑樟湖十字關露營區 最快6月開放

去年完工的古坑樟湖十字關露營區，為全縣首座公有露營區，開放體驗之初頗受歡迎，報名秒殺，但迄今尚未營運，雲林縣府今天表示，十字關已上網招標預計6月啟用，目前雲林縣除有7處露營用地，縣府將再盤點口湖海園故事園區及椬梧滯洪池等露營場，讓露營族從山到海都有完善的場地，滿足所需。

縣府文觀處指出，占地1.3公頃樟湖十字關露營區設有14座架高式及平面營位平台、浴廁及帳棚式服務站，去年10月底完工開放5梯次體驗，意外引起熱潮，報名秒殺，至今仍有不少遊客敲碗詢問何時開放。代理觀光發展科長陳宜鋒表示，日前已上網公告招商，如果順利將可在今年6月開放啟用。

由於近來露營熱潮日盛，營地需求日增，雲林縣盤點統計公、私有露營區包括斗六九九莊園、古坑巴登大莊園、仙地休閒農場、佳南美地露營區、湖光山舍、劍湖山世界、林內逸境生態區及尚未開放的十字關露營區等8處，將依露營法規輔導合法化。

文觀處指出，除了山區營地，最近盤點口湖椬梧滯洪池及金湖海口故事園區，椬梧滯洪池正由城鄉處編列經費，將整修廁所並把停車場改建為露營場等，預計今年底完工；海口故事園區露營區一期整修工程也將完工，將交由口湖公所管理維護。

尤其海口故事園區占地廣闊與大海僅一堤之隔，緊鄰金湖生態池，開發多年生態豐富，海堤夕陽美景風光，別具浪漫，區內有水管屋、小木屋、步道草原、烤肉設施，還有沙灘排球場及完善的廁所衛浴，尚未能正式對外開放，十分可惜，但仍有不少民眾口耳相傳前來野營。