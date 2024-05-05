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桃園7小時內2度停電引民怨 藍議員籲中央具體補償
從昨晚至今晨，桃園市大園區、中壢區、龜山區及新北市林口區共有9406戶停電，引發民怨。國民黨桃園市議員凌濤質疑，停電高度集中在桃園，到底有無隱情？也呼籲桃市府與在地6席立委向中央爭取，給桃園停電受害戶具體補償方案。
「又是桃園停電！」凌濤說，從昨晚至今晨停電總計近萬戶受影響，不免令人懷疑，停電高度集中桃園、林口，是不是有什麼隱情？台電對於桃園頻繁停電，已經給出至少7種說法，包括饋線跳脫、樹竹觸碰、小環路線路故障、沿海地區鹽塵害、以及架空高壓線路斷線、蛇害等，就是不承認缺電。
凌濤質疑，其他縣市難道不會有上述問題嗎？難道桃園是選好的？還是電網極致脆弱，過去建置更新跳過桃園？
凌濤表示，過去用電緊繃，石門水庫水力發電全力支援、如今大潭電廠又有2個新機組要上線，停電都還停桃園，全體市民情何以堪？呼籲桃園市長張善政與在地6席立委密切配合，要求相關單位在立院給桃園人一個交代，並且針對過去受害於停電區域提出計畫，給予補償。
台電今早則澄清，4月中旬以來桃園停電多因設備故障及外力因素所致，也再次重申配電事故和電源不足是兩件事，不應混為一談。面對事故停電情形，台電第一時間趕赴現場投入搶修，也已多次對外說明事故狀況及發生原因，盼外界切勿混淆視聽。
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