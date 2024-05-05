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2大病毒來襲！診所病人狂湧入 醫累慘「停止掛號」：一人中獎全家淪陷

聯合新聞網／ 綜合報導
國內腸病毒處於流行期，且疫情持續上升。圖／聯合報系資料照片
國內腸病毒處於流行期，且疫情持續上升。圖／聯合報系資料照片

國內腸病毒處於流行期，且疫情持續上升，小兒科醫師林智葳表示，近期診所病人量有些小暴增，腸病毒和病毒性腸胃炎非常多，而且常常一人中獎全家都跟著中獎，請大家務必多加小心。

林智葳在臉書發文指出，最近腸胃型感冒的人非常多，導致病人量小暴增，前幾天晚上看診，病人如潮水般湧入，小小診所甚至無法容納，只好在關診前一小時終止掛號，只接受預約和高燒的、頻繁嘔吐等嚴重症狀的小孩。提醒民眾多加小心，並保持良好衛生習慣。

疾管署日前也指出，國內腸病毒處於流行期，且疫情持續上升，腸病毒的傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，但大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染，提醒民眾應注意個人衛生習慣。腸病毒在家庭及人口密集之場所最容易傳播，疫情流行期間，儘量減少攜帶嬰幼兒至人潮擁擠之公共場所，出外回家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前，大人及小孩務必正確洗手，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

另外，疾管署強調，目前除腸病毒A71型外，其他腸病毒型別尚無疫苗可供預防；5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署 腸病毒 腸胃炎 醫師

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