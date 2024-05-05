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強烈雷雨帶抵達！ 彰化雲林大雷雨 慎防劇烈降雨、雷擊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天鋒面接近，西半部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。本報資料照片
今天鋒面接近，西半部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。本報資料照片

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：彰化縣、雲林縣。持續時間至上午10時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：彰化縣福興鄉、埔鹽鄉、二林鎮、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉 雲林縣北港鎮、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉。

中央氣象署表示，今天鋒面接近，西半部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地及澎湖、金門、馬祖有局部較大雨勢發生的機率。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早表示，位於台灣海峽的強烈雷雨帶慢慢往台灣本島靠近，西半部地區稍後將有一波雷陣雨，尤其西部沿海地區是「海景第一排」，注意瞬間大雨、雷擊。

大雷雨 馬祖

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