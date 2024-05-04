按慣例連坐法？警政監涉6重罪收押 基層警：哪位大長官要下台？

刑事局三線二星警政監林明佐遭檢廉單位搜索，查出林涉與博弈洗錢集團勾結，通風報信、包庇放水外，戶頭有逾2000萬元不明資金，住處也被搜出百萬現金，被依貪汙等6項重罪收押，引發基層議論紛紛，有基層警拋問，「以往案例警員涉案收押、所長下台，警政監高官被收押，那位大長官要負考核不周之責下台」？

警政監高官林明佐涉與博弈集團掛勾，貪汙遭收押一事爆發後，讓各地警方議論紛紛，成為茶餘飯後的話題。

刑事局在林明佐被收押後，隨即對外發表依警察人員人事條例規定，陳報警政署予以林明佐停職處分，同時追究林男在台中市警察局服務期間相關考監不周人員行政責任。

警員涉案被收押、所長連帶處分被拔除主管職的案例不少；其中2021年3月，基隆南榮所警員張晉維勾串詐欺車手黑吃黑100多萬元贓款，後又爆出張警於去年間帶學弟周聖倫、蘇昱端偵辦毒品案件，私吞扣案的毒咖啡包等毒品販毒案的時任南榮所的所長也因警員涉貪下台，拔除主管職務，調任基警刑大警務員。

任職高市林園警分局林園派出所警員陳彥瑋，今年1月間因弟弟加入詐騙集團，陳警暗中幫忙查個資，從中教弟弟騙人購買虛擬貨幣的話術，提供逃避警方查緝的教戰守則，讓詐團每月詐騙金額達5000萬元，陳從中抽取百萬不法利益。

陳因涉嫌加重詐欺、洗錢、貪汙、洩密等罪，1月30日遭雲林地檢署聲押禁見獲准後，警局提報記兩大過處分免職；林園派出所所長也因遭此案牽連，拔除非主管職務調職。

有基層員警指出，官拜三線二星的警政監高階警官涉貪汙等6項重罪，有哪一位大長官要連坐下台？林明佐從三線一星的台中刑大大隊長一職，高陞三線二星的警政監，等同是候用的縣市警察局長的人選，熬個一年半載就可調任，前途無量。

基層員警忍不住拋問，那勾選、提拔、高陞林明佐的人，是否也應負考核、監督、下台之責？只求懲處公平要一致性。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885