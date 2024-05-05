影／嘉義嘉應廟「衝水路、迎客王」 蔡易餘也下水了

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟今天舉行「衝水路、迎客王」民俗慶典活動，數十頂大、小神轎和各式陣頭，在嘉應廟尹王爺帶領下，爭相衝下水路迎「客王」，吆喝聲中轎伕落水全身濕透，場面驚險、熱鬧。縣長翁章梁表示，迎客王宗教活動整個過程，充滿嘉義人的人情味。

今天上午8點半不到，新塭國小西側的「王船碼頭」陸續湧進大批信徒，來自各地的攝影愛好者有的凌晨3點多就占據最好拍攝位置，各廟宇的大、小神轎、陣頭由鑼鼓開路先鋒隊一路敲鑼打鼓，從嘉應廟出發，護送神像抵達現場，鞭炮聲震耳欲聾、煙硝迷漫，十分熱鬧。

縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑等人手持清香祈求活動順利及風調雨順，良辰吉時數十頂大、小神轎在嘉應廟尹王爺的帶頭和眾人的呼喝聲下，爭相衝到水中迎「客王」，神轎偶而在水中互相衝撞，只見轎夫全身濕透、大汗淋漓，場面驚險、刺激又熱鬧，神轎於水中繞巡一圈後，經神明指示所有「客王」已經到齊上轎，眾神轎就陸續上岸，將「客王」迎回嘉應廟安座。

翁章梁表示，從迎接客王到廟裡做客，安排歌仔戲、布袋戲等民俗表演，顯見新塭人虔誠、慎重及熱情，嘉義人的人情味全部充斥在活動裡面。