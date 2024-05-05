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玩笑鬧太大！旱鴨子醫學生遭惡作劇推落水 溺水近20分鐘一度瀕腦死

影／嘉義嘉應廟「衝水路、迎客王」 蔡易餘也下水了

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」熱鬧登場，立委蔡易餘（中）也下水參與盛會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」熱鬧登場，立委蔡易餘（中）也下水參與盛會。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟今天舉行「衝水路、迎客王」民俗慶典活動，數十頂大、小神轎和各式陣頭，在嘉應廟尹王爺帶領下，爭相衝下水路迎「客王」，吆喝聲中轎伕落水全身濕透，場面驚險、熱鬧。縣長翁章梁表示，迎客王宗教活動整個過程，充滿嘉義人的人情味。

今天上午8點半不到，新塭國小西側的「王船碼頭」陸續湧進大批信徒，來自各地的攝影愛好者有的凌晨3點多就占據最好拍攝位置，各廟宇的大、小神轎、陣頭由鑼鼓開路先鋒隊一路敲鑼打鼓，從嘉應廟出發，護送神像抵達現場，鞭炮聲震耳欲聾、煙硝迷漫，十分熱鬧。

縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑等人手持清香祈求活動順利及風調雨順，良辰吉時數十頂大、小神轎在嘉應廟尹王爺的帶頭和眾人的呼喝聲下，爭相衝到水中迎「客王」，神轎偶而在水中互相衝撞，只見轎夫全身濕透、大汗淋漓，場面驚險、刺激又熱鬧，神轎於水中繞巡一圈後，經神明指示所有「客王」已經到齊上轎，眾神轎就陸續上岸，將「客王」迎回嘉應廟安座。

翁章梁表示，從迎接客王到廟裡做客，安排歌仔戲、布袋戲等民俗表演，顯見新塭人虔誠、慎重及熱情，嘉義人的人情味全部充斥在活動裡面。

布袋新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」相傳在每年農曆3月27日，有7尊平日遊山、13尊遊海共20尊「客王」，聚集在布袋鎮新塭外海1艘看不見的王船上，在海水漲潮時順著溪流進入新塭作客。為了盡地主之誼，嘉應廟供奉的尹府千歲、九龍三公、遊天王，都會邀請附近廟宇神祇一同下海迎接「客王」。

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」熱鬧登場，王船碼頭擠爆人潮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」熱鬧登場，王船碼頭擠爆人潮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 神轎 翁章梁

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