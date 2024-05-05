葉丙成任教育部新政次 教團：應先認識國教階段教學現場狀況

民進黨今日公布新內閣政務次長人選，教育部政務次長前立委張廖萬堅，與台灣大學電機系教授葉丙成出任。對此，教團表示張廖萬堅對教育議題熟悉，肯定他對教學現場的了解。葉丙成則有非常創新的教育理念，盼能給教育帶來新氣象，但出身高等教育的他，首先也應更加認識國教階段教學現場的狀況。

張廖萬堅過去擔任議員、立委期間都非常關注教育議題，2屆立委都在教育及文化委員會，被教團稱為「教育立委」。葉丙成除了教授身份外，也積極推動翻轉教學，並創辦線上遊戲學習平台PaGamO、實驗教育機構BTS無界塾。

全教總理事長侯俊良表示，張廖萬堅在立委任內就與全教總多有法案合作，因此肯定他對教學現場的了解，期待他過去在教文會的表現能帶進教育部，對教育政策帶來改變。全國中小學校長協會理事長張信務也說，張廖萬堅是教育立委，對教育議題相對熟悉，對教育政策的執行、教學計畫的實踐與推動，應該能有更多作為。

張信務指出，過去校長協會有和葉丙成合作舉辦過翻轉教育、教育創新、實驗教育的座談會，過程中了解到，他有非常創新的教育理念，希望學校不要在傳統僵化的教育中故步自封，應打開教室的大門、讓孩子勇敢探索體驗，因此他相信葉丙成能帶給教育新的氣象，且能為實驗教育、教育創新等議題帶來成效。