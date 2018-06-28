巴西回穩晉世足16強 教頭霸氣宣告：這就是現實

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-28 08:09 用LINE傳送

德國在世界盃小組賽出局的同一天，巴西堅強捍衛16強門票，今天以2：0擊敗塞爾維亞後，以2勝1和、積分7分收下E組第一，連續13屆通過分組賽考驗，總教練蒂特（Tite）說：「我們並不是實現期望，而是這就是現實。」霸氣宣告巴西就是強。

必須贏球才能取徑16強的塞爾維亞全場10次射門僅1次射正，並未帶給巴西太大威脅，反觀只需踢和就能晉級的巴西，在第36分鐘庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）的長傳送到禁區前，保林尼歐（Paulinho）單刀起腳，越過門將後破門，先將壓力丟給塞爾維亞。

第68分鐘輪到內馬爾（Neymar）的傳球建功，席瓦（Thiago Silva）頭錘助巴西取得2：0領先，他也以33歲又278天之齡，成為巴西隊史上在世界盃第二老的進球球員。

保林尼奧踢進個人在世界盃的第一顆進球，獲選為單場最有價值球員，談到與庫蒂尼奧的「巴塞連線」，他歸功於隊友的傳球到位，「這是我們戰術的一部分，庫蒂尼奧是最棒的球員之一，他的傳球太棒了。席瓦則表示，收下小組第一帶給團隊許多正向力量。

德國出局、巴西晉級後，各家賭盤紛紛下修巴西的奪冠賠率，蒂特對此表示，自己唯一關心的是如何幫助球隊，不在意外界對巴西的高度期待，「我們並非實現期望，而是現實。」他大讚球員表現，「這是一支會隨著比賽進行，心理變得更加強大的隊伍，他們將壓力轉化為場上的好表現。」

巴西首戰遭瑞士逼和後，接下來面對哥斯大黎加和塞爾維亞都以2：0獲勝，向各界宣告這支五屆冠軍隊伍已經做好準備；巴西以分組第一挺進16強後，連續13屆通過分組賽考驗，也是目前仍延續中的最長紀錄，他們將在16強遭遇F組第二的墨西哥。