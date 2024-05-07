安永全球再生能源吸引力指數 台灣上升2名至24名

安永今（7）日發布可再生能源國家吸引力指數（RECAI）新一期調查，與前次相比，台灣排名第24名，上升2名，主因政府積極推動能源轉型帶動。調查中顯示，前3名美國、德國、中國大陸排名不變，前10名中，法國、澳洲排名上升，英國、荷蘭則下滑。

從全球能源轉型動態來看，安永表示，離岸風電業的動盪時期可能會改變未來大型能源專案的建設和融資方式。離岸風電對於實現淨零排放相當重要，但受到供應鏈問題、成本上升的影響，自2019年以來，全球專案成本上漲39%，未來10年，通貨膨脹可能使該行業的資本支出增加約2800億美元。

安永說明，依台灣2050淨零排放路徑規劃，台灣離岸風電計畫裝置容量達55GW，僅次於荷蘭及德國，名列世界第3，可見離岸風電市場對台灣能源轉型及世界級投資人的重要性。

安永財務管理諮詢服務公司執行副總吳培源指出，台灣離岸風電與全球一樣遭遇融資和建設難題，導致開發進程延宕。融資相關風險主要來自企業購電合約（CPPA）對融資條件的影響，建設則受到國產化供應鏈與船舶等短缺，限制開發期程與增加成本管控難度，以上綜合影響離岸風電開發商財務可行性。

此現象從去年離岸風電第三階段第一期簽署行政契約的5個風場開發商與今年4月第2期投標的6家業者高度重疊可以看出，目前既有的開發商對於CPPA及國產化供應鏈，相較於其他外資開發商，具有先行優勢及排擠效應。

另外，排名前3的國家與上次相同不變，分別是美國、德國、中國大陸。美國蟬聯第1位，主因《降低通膨法案》激勵措施使太陽能顯著成長，但成本上升，美國政府面臨市場參與者對放寬離岸風電專案政策補貼條件的施壓。德國持續居第2位，其陸上風電行業經歷大幅增長，截至2023年的9月底，新增裝機容量超過2022年總裝機容量。第3位的中國大陸，太陽能和風能帶動中國大陸邁向2030碳達峰目標，大陸政府計畫透過綠電認證支持專案開發，幫助實現2025年再生能源電量占比33%的預期目標。

較特別的，北歐國家積極追求可再生能源，丹麥、瑞典、挪威名次提升，丹麥第9位(上升兩個名次)，瑞典第17位(上升3名)，挪威第26位(上升5名)。

此外，日本排名第13位(下滑3個名次)，雖擁有豐富的自然資源並承諾減少化石燃料，但在太陽能和風能部署方面，日本仍然落後其他主要經濟體。同樣地，智利下滑兩個名次而排名第16位，雖有新的電池儲能目標，但智利全國各地太陽能縮減 (solar curtailment)，智利仍在努力解決此問題。

安永指出，預計2030年離岸風電目標的15個市場中約有80%將無法實現其既定目標。尤其英國已放棄離岸風電專案最具吸引力國家的領先地位，排名第7位(下滑3個名次)。2023年9月，英國第5輪分配 (AR5)中離岸風電的最高執行價格為每兆瓦時英鎊44元(54美元)，不足以吸引開發商競標。代表英國2030年實現50GW海上裝機容量目標遇到挫折。

吳培源表示，離岸風電行業已面臨轉折點。要想在全球脫碳中發揮更大作用，可能需要有效控制開發商面臨的系統風險，保證其合理的投資回報。如透過標準化技術，緩解離岸風電供應鏈緊張情況，為製造商和開發商提供更大的確定性。各國政府也需要制定長期穩定策略，簡化和加快流程，將承購協定問題與最終投資決策間的風險降至最低。

安永可再生能源國家吸引力指數RECAI，著重在能源需求、政策穩定性、專案交付(包括資金可取得性)、自然資源多樣性等核心議題，每個參數由眾多資料集所組成，轉換為1到5評分並加權後生成參數的評分。該等參數評分將再次進行加權以產生核心評分，最終得出整體RECAI總評分並進行排名。 安永再生能源國家吸引力指數排名美國、德國、中國大陸續居前三名，北歐國家丹麥、瑞典、挪威名次提升。圖／安永提供

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