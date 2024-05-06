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全台超有感！9分鐘內連4震「極淺層地震」 規模5.9最大震度4級

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全台超有感！9分鐘內連4震「極淺層地震」 最大震度4級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
在17:45發生規模5.9後，17:49再度發生規模4地震，地震深度26.4公里。圖／中央氣象署
在17:45發生規模5.9後，17:49再度發生規模4地震，地震深度26.4公里。圖／中央氣象署

根據中央氣象署最新資訊，今下午5時45分發生規模5.9地震，地震深度15.6公里，震央位於花蓮縣政府南方26.0公里（位於花蓮縣近海）。

各地最大震度花蓮磯崎 4級 鹽寮 4級 西林 4級 光復 4級 花蓮市 4級 銅門 4級 紅葉 4級 太魯閣 4級 富里 4級 西寶 4級 水璉 3級 秀林 3級 玉里 3級 和平 3級。

臺東縣地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 4級、臺中市地區最大震度 3級、宜蘭縣地區最大震度 3級、嘉義縣地區最大震度 3級、雲林縣地區最大震度 3級、彰化縣地區最大震度 3級、嘉義市地區最大震度 3級、臺南市地區最大震度 3級、苗栗縣地區最大震度 2級、新竹縣地區最大震度 2級、高雄市地區最大震度 2級

新竹市地區最大震度 2級、桃園市地區最大震度 2級、新北市地區最大震度 2級、屏東縣地區最大震度 2級、臺北市地區最大震度 1級、基隆市地區最大震度 1級、澎湖縣地區最大震度 1級。

在17:45發生規模5.9後，17:49再度發生規模4地震，地震深度26.4公里。最大震度花蓮縣地區2級、南投1級；17:52再發生規模5.9地震，花蓮最大震度4級、南投縣地區最大震度 4級；17:54再發生規模4地震，花蓮最大震度2級。

圖／截自中央氣象署
圖／截自中央氣象署

地震 花蓮

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