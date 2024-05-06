全台超有感！9分鐘內連4震「極淺層地震」 最大震度4級

根據中央氣象署最新資訊，今下午5時45分發生規模5.9地震，地震深度15.6公里，震央位於花蓮縣政府南方26.0公里（位於花蓮縣近海）。

各地最大震度花蓮磯崎 4級 鹽寮 4級 西林 4級 光復 4級 花蓮市 4級 銅門 4級 紅葉 4級 太魯閣 4級 富里 4級 西寶 4級 水璉 3級 秀林 3級 玉里 3級 和平 3級。

臺東縣地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 4級、臺中市地區最大震度 3級、宜蘭縣地區最大震度 3級、嘉義縣地區最大震度 3級、雲林縣地區最大震度 3級、彰化縣地區最大震度 3級、嘉義市地區最大震度 3級、臺南市地區最大震度 3級、苗栗縣地區最大震度 2級、新竹縣地區最大震度 2級、高雄市地區最大震度 2級

新竹市地區最大震度 2級、桃園市地區最大震度 2級、新北市地區最大震度 2級、屏東縣地區最大震度 2級、臺北市地區最大震度 1級、基隆市地區最大震度 1級、澎湖縣地區最大震度 1級。