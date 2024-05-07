廠商採購爐碴及申報資料「對不上」 台南學甲爐碴案今傳2證人

台南地院今開庭審理學甲爐碴案，針對廠商向明祥馨採購爐碴數量及其申報發票「對不上」，傳喚2名廠商作證。圖／本報資料照

台南地檢署偵辦學甲爐碴案，認定明祥馨涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲農地等填埋67萬多公噸，依違反廢棄物清理法等起訴民進黨前中執委郭再欽等8人，台南地院今開庭審理，針對廠商向明祥馨採購爐碴數量及其申報發票「對不上」，傳喚2名廠商作證。

明祥馨律師當庭向法官申請，由魏姓女股東多年前明祥馨照片，期能列入證據，作為證人交叉詰問用，唯檢察官提異議，認無法說明證據來源、拍攝時間，爭執其證據能力，最後律師將再向環保局申請其稽查資料，擇期再傳喚該名證人。

檢方指出，明祥馨所開發票，申報相關交易資料，但有部分廠商表示，根本沒向購買明祥馨相關產品，涉逃漏稅，已經檢方依相關罰責處分。因此，檢方向國稅局調閱明祥馨報稅資料，與力群所提供資料不符。

李姓負責人說，當時經營項目包括土方、級配及CLSM高流量低強度混凝土，其中，級配來源包括天然、再生，因認識郭再欽，經魏女提供爐石再生粒料當作土材試用，經2、3個月試用，測試其膨脹係數等，覺得便宜且好用，才開始使用。

他說，2015年間，從試用開始，直至交易，與明祥馨配合絕對超過1年，最後因他跳票為止。至於摻和級配則用在管線回填之上。

然而，明祥馨於2015年報稅資料與力群有7筆資料，比起力群內部資料多了3張。李說，期間換了多位會計，他記得當時曾遺失過發票，且帳目並非他處理，並不清楚。

檢方指出，李於偵訊時表示，與明祥馨合作就幾個月，沒有超過1年，他提供給警察就是全部的發票，兩者間有落差。因此，檢方請院方調閱力群與明祥馨雙方報稅紀錄及力群退票紀錄，釐清其交易。