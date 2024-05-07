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鍾小平指魚果市場官商勾結 民眾黨：滿肚壞水政治小丑

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
外傳蔡英文總統決定特赦前總統陳水扁，民眾黨主席柯文哲今天表示，不知道蔡總統到底要怎麼做，這種重大的事件，不應該透過媒體放話測風向。記者邱德祥／攝影
外傳蔡英文總統決定特赦前總統陳水扁，民眾黨主席柯文哲今天表示，不知道蔡總統到底要怎麼做，這種重大的事件，不應該透過媒體放話測風向。記者邱德祥／攝影

國民黨台北市議員鍾小平今天指控，台北市第一果菜批發市場改建案三度流標，最後由威京集團主席沈慶京得標，質疑台北市政府官商勾結綁標。台北市前市長、民眾黨主席柯文哲說，當時碰到新冠肺炎疫情期間，營造物價突然上漲20%，如果當年沒有追加預算，現在就會出現法律糾紛。

民眾黨發言人吳怡萱則透過新聞稿表示，有關鍾小平指控涉及官商勾結，在地議員應本於事實為當地建設合理監督，而不是滿肚子壞水當政治小丑，「如此無的放矢只為個人政治聲量，對好不容易促成的市場改建亂扣帽子，相信同黨議員也都無法苟同。」

民眾黨立法院黨團上午舉行例行會議，柯文哲會後受訪時說，「這很奇怪，為什麼老是每個人都懷疑，我在圖利國民黨中常委？」當時遇到新冠肺炎疫情，台灣在2020年到2022年期間，營造物價突然上漲20%，很多物價都需要調整，原本編列的預算都蓋不完，「如果當年沒有再特別追加預算，我估計現在都會出現法律糾紛，因為錢不夠。」

吳怡萱說明，市府當時檢討工程多次流標，採取減項發包作為應對策略，相關作為都曾向議會及各議員辦公室報告說明，過程、預算與決議都經過議會同意，鍾小平已經是資深議員，現在才突然認為有問題，形同打臉過去自己沒有認真上班，想必是因為忙著選立委、選市長，退出國民黨又加入國民黨，來回奔波讓他分身乏術。

吳怡萱說，鍾小平毫無根據就胡亂指控「官商勾結」，想要用滑坡式的方式抹黑市場改建，不僅打擊基層同仁士氣，更無助於推動地方建設，奉勸鍾議員適可而止。

柯文哲 民眾黨 鍾小平

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