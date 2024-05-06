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合歡山停車場收費滿月 停車數據跌破眼鏡

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山3處停車場實施收費滿月，但受地震、降雨等影響，整體停車狀況不如預期。圖／翻攝自臉書「中橫路況交通資訊站」，本報資料照
合歡山3處停車場實施收費滿月，但受地震、降雨等影響，整體停車狀況不如預期。圖／翻攝自臉書「中橫路況交通資訊站」，本報資料照

合歡山3處停車場上月4日起實施收費，收費上路滿月數據出爐，停車周轉率僅0.6至1.1次不等，不如預期，但車輛停放時間達4.2至10.3小時不等，跌破眾人眼鏡。林業署南投分署研判，受天災影響，人車減少，而與原估計分析有落差，停放時間長則與登山運動有關，是否調整單日收費上限，業者將再進一步研議。

合歡山森林遊樂區是國內熱門景點，但因山區停車格有限，且不收費，當地昆陽、武嶺及合歡山莊3處停車場，常遭長期占用車格，衍生違規停車、塞車等交通亂象；為提高停車周轉率，並符合使用者付費原則，林業署南投分署將3處停車場委外管理經營，並於上月4日起正式收費。

由於，合歡山能看日出、觀星、賞花，入冬還能追雪，不分四季總是吸引大批遊客，平時車流量就不小，假日停車更是一位難求；林業署南投分署原先分析預估，當地3處停車場於非假日平均周轉率可到2至3次，假日尖峰更高；不料，近期收費上路滿月數據出爐，竟與原預估分析有些落差，跌破眾人眼鏡。

經統計，合歡山3處停車場的停車數據分析，4月分的日平均停放車輛數為合歡山莊48輛、武嶺32輛、昆陽12輛；停車周轉率為合歡山莊1.1次、武嶺0.7%、昆陽0.6%；平均停放時數為合歡山莊10.2小時、武嶺10.3小時、昆陽4.24小時，合歡山莊停車狀況普遍優於其他2場，研判是受登山運動及杜鵑花季影響。

林業署南投分署分析，合歡山4月正值杜鵑花季，合歡山莊鄰近石門山、小奇萊、合歡東峰及北峰等賞花熱點，帶動停車周轉率；車輛平均停放時數達4.2至10.3小時不等，與民眾登山健行所需時間較長有關；至於停車狀況不如預期，係因4月遭遇地震，且山區強降雨，降低民眾上山旅遊意願，連帶影響停車狀況。

而因合歡山3處停車場汽車停車費率，周一至四每小時50元、周五至日及例假日每小時60元，當日最高上限300元，等於一般日可停6小時、例假日可停5小時，相較4月平均停放時數，停車上限費率明顯便宜了不少；對此，停車場業者表示，按契約營運滿3個月後可檢討調整，屆時會視整體數據再進一步研議。

停車場 合歡山 武嶺

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