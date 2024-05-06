獨／補償00940申購期間辛勞 元大銀行發給存匯人員一人一萬元

史上最大IPO規模的ETF元大台灣價值高息00940於3月募集5天掀現象級申購熱潮，期間相關券商及銀行一線人員忙翻，據了解，元大銀行董會已決議發放予存匯人員一人一萬元的補償津貼，作為00940申購期間工作補償及加班費。

元大投信發行的00940標榜10元銅板發行價、月月配高股息ETF。申購期間從3月11日至3月15截止，短短五天掀起史無前例搶購熱潮，甚至驚動金管會、央行等單位出面喊話降溫。國泰金總經理李長庚都說，「就連出家人都解定存去買00940，熱到這程度滿嚇人的」。

募集規模創下1,752億元新紀錄，合作券商及相關銀行前線人員忙翻，客服電話也接不完，有民眾因匯款卻沒申購成功，氣到去證券公司大吼，逼營業員退還20萬，引發網友熱議。

據指出，元大銀行受僱人員企業工會，日前爭取發放00940申購期間工作補償津貼。元大銀行董會決議對銀行存匯人員一人發放一萬元。

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