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挺外交部告徐巧芯洩密 吳思瑤：國會改革就要防這種人

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影
民進黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影

國民黨立委徐巧芯日前揭露外交部機密文件，指我國與捷克合作援助烏克蘭的計畫有弊，外交部今赴北檢告發徐巧芯違反刑法洩密罪。對此，民進黨立法院黨團表態力挺，盼檢調依職權予以偵辦，更稱黨團提出國會改革條文防立委洩密，就是要防堵這種惡意洩密的立委。

黨團幹事長吳思瑤指出，徐巧芯以洩漏國家機密的方式，作為政治攻擊、打擊政府的工具，更傷及了台灣跟民主同盟國家的合作，國人都非常的憤怒，請在野黨委員切莫為打擊政府觸犯法律紅線，別讓台灣援助烏克蘭這樁好事變壞事，讓台灣人民的善意成為醜聞，或是打成弊案，這絕對不是一個正向案例。

吳思瑤續指，立委基於職權行使需要，有機會與聞國家機密，就要做好洩密的防範，所以民進黨版國會改革方案中，在議事規則中有設下反洩密，絕對是立法院非常重要的自我苛責和自律，只是非常遺憾，此條文在昨日的司法及法制委員會，再次被藍白聯手阻絕逐條討論的機會，連併案協商機會也被閹割。

吳思瑤直言，民進黨版條文，就是要防堵像徐巧芯這種，擁有與聞國家機密權利的國會議員，卻不惜以此種方式，為自己家族所涉入的詐騙事件轉移焦點，進而作為打擊政府的工具，這種惡意行為，應當先透過國會內規自我約束，若能通過，未來就可以依國會紀律直接行使職權，且得以移送司法檢調，不需要外部機關再去提告。

吳進一步指出，為何國民黨赴太平島要改期，就是因為5月17日是藍營表定進行國會改革法案表決的日子，「藍白可輸不得」，背後目的就劍指新政府、修理新內閣，藉由藐視國會罪讓閣員乖乖聽話，同時要求總統赴國情報告即問即答，能修理準總統賴清德，把議場作為秀場，這都是國民黨政治性的國會擴權版本。

她批評，這不是國會改革，這是讓立法院成為太上立院，是一個輸不起的版本，這就是一個挾怨報復的國會假改革，藍白要在5月17日強行碾壓，通過各自的違憲國會改革方案，而民進黨版沒有任何一個條文能夠跟得上這班電車，這就是台灣民主淪喪、民主被沒收的最大諷刺，「請不要為中國助威風，給自己的國家添亂子。」

徐巧芯 民進黨

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