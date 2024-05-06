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警察爆退休潮！彰縣今年555人申請 員警不戀棧嘆「不如歸去」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

警察退休潮近年進入高峰，彰化縣員警數目前共有2799人，今年計有555人申請退休，比例將近2成，雖然提出申請不見得就會退休，但今年到今天為止，實際退休已41人，預期到年底將突破100人，創歷年新高。基層員警指出，如果出缺員警未能增補，退休所得替代率一直下調，惡性循環下，恐怕會有更多人退休。

彰化縣警察局員警數從去年的2840人，但到目前已降到2799人，除了外調增加、員額補充不及的因素外，最重要的是退休員警逐年增加。

據彰化縣警察局統計，彰化縣2021年共有368名員警申請退休，但實際退休38人，2022年增加到433人申請，實際退休71人，2023年申請人數達525人，實際退休78人；今年則有555人申請退休，到今年5月6日為止，已有41人實際退休，員警指出，今年預期進入退休高潮，實際退休人數恐破百人。

縣警察局表示，依公務人員退休資遣撫卹法第17條規定，任職滿25年即可申請退休，同仁依個人生涯規劃提出申請預作準備，縣府為籌編預算，也會先行做意願調查。因此，符合退休資格的員警，多數會提出申請，申請人數十分可觀，但實際上到年底，很多員警還是堅守崗位，年復一年再提出申請，因此申請退休的員警就會越來越多。

不過，近幾年來，無論申請或者實際退休的員警數激增，仍是不爭的事實。一名申請退休的員警指出，在國內群眾抗爭的年代，當時大量擴編的保安警力，目前大多年齡及年資符合今年「88制」不會減額，即可月退，在職與退休領得相差不多，以現今繁重的警察工作，當然不想戀棧，「不如歸去」，也讓退休潮推到高峰。

一名最近辦理退休的警佐說，他早就達到「88制」退休規定，原本想再做幾年，但想到年改制度改變，以及身心無法再應付繁雜的勤務，才會申請退休。但他說，今年警察退休所得替代率是67%，到2029年將再降到60%，為了自己及仍在堅守崗位的員警退休生活，呼籲政府修法，不要再調降所得替代率，讓員警維持正常的退休生活與尊嚴，也可減緩員警退休浪潮。

彰化縣警察局今年計有555人申請退休，比例將近2成，雖然提出申請不見得就會退休，但今年到今天為止，實際退休已41人，預期到年底將突破100人，將創歷年新高。本報資料照片
彰化縣警察局今年計有555人申請退休，比例將近2成，雖然提出申請不見得就會退休，但今年到今天為止，實際退休已41人，預期到年底將突破100人，將創歷年新高。本報資料照片

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