柯建銘語出驚人！花蓮大地震是老天有眼 要救台灣民主

立法院司法及法制委員會今審查民進黨團國會改革版本，在程序發言時，民進黨團總召柯建銘提到，他建議國民黨立委吳宗憲審查藍營國會改革法案前要辦公聽會，逐條好好審，雖然吳宗憲有些難言之隱，不過好在4月3日老天有眼發生大地震，使國民黨要硬幹的國會改革審查停下，是老天要救台灣的民主。

柯建銘說，吳宗憲是法律人，當20年的檢察官，但在過去的發言可見吳宗憲的無奈。他起初就和吳宗憲說，國會改革要開公聽會然後逐條好好審查。吳宗憲每次都說：「我知道，你去和我們傅總召說一下。」有這種無奈算是本質不錯的人，但要提醒吳宗憲，在高壓統治下還是得行使抵抗權才對。

柯建銘說，吳宗憲有無奈，但也有做擦邊球，就是辦了專案報告。雖然後來還是拖到4月3日要硬幹的時候，但是老天有眼發生大地震，老天要救台灣民主，審查在下午就停下來，因為花蓮的災情，傅崐萁先走人，國民黨表決會輸一票，才因此不妥協。