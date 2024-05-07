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鴻海200元在望？美系外資喊買、目標價調至201元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海。記者吳康瑋／攝影
鴻海。記者吳康瑋／攝影

鴻海（2317）4月營收5,109億元，重返5,000億元大關，表現亮眼，美系外資最新報告預估鴻海今年AI營收占比將達10%，且本益比相對其他的AI股緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）等低上許多，認為鴻海股價具吸引力，重申買進評等，目標價由172元調高至201元。

鴻海4月營收5,109億元，為歷年最旺的4月，月增14.16%，年增19.03%，主受惠AI產品拉貨動能增加，加上蘋果推出 MacBook Air 新品挹注，累計今年前4月合併營收1.83兆元，年減3.11%；預估第2季營運可優於首季及去年同期的表現。

鴻海預計5月14日舉行法說會，美系外資在法說會前出具最新報告，認為輝達超級晶片GB200將進一步挹注鴻海下半年的業績表現，由於鴻海集團將供貨AI伺服器、交換器、液冷等，可望提升客戶滲透率，預估今年鴻海AI營收將達10%，明後年則將分別成長至16%、17%。

美系外資表示，鴻海目前本益比約12倍，相較緯創、緯穎本益比19倍、廣達本益比20倍、英業達的本益比25倍，鴻海的股價具有吸引力；再加上受惠一般伺服器景氣復甦、電動車題材等，將有助推升毛利率和營益率逐年成長。

美系外資看好鴻海成長動能，調高鴻海今明後年的每股純益預估，分別由原預估的13.45 元、17元、18.8元，調高至13.6元、17.1元、19.1元；美系外資重申鴻海買進評等，且調高鴻海目標價，由原先172元調高至201元。

鴻海7日以169.5元開出，上漲2元，一度拉升至170.5元，上漲3元，但也曾翻黑下滑至166.5元，盤中漲幅收斂，上漲不到1%。

營收 鴻海

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