脫口花蓮大地震是老天有眼 柯建銘道歉了

民進黨立院黨團總召柯建銘今於立院司法及法制委員會脫口說出「老天有眼發生大地震」，引爆爭議。對此，柯建銘下午舉行記者會，他強調，0403花蓮大地震是國人的傷痛，倘若大家認為自己發言內容，引起誤解或不舒服，他本人鄭重表示道歉。

柯建銘表示，早上自己在委員會的發言引起一些風波，他要表明，0403花蓮大地震是國人的傷痛，黨團馬上捐了100萬元，而自己今天要表示的是，倘若大家認為自己發言內容，引起誤解或不舒服，「本人在這裡鄭重表示道歉」。

柯建銘解釋說，國會改革是本會期重中之重，各黨團都有提出版本，民進黨團版本比較晚付委，因此自己希望併案審查、好好討論，當自己看到吳宗憲排案後，就不斷打電話給吳宗憲，建議先開公聽會，當時吳宗憲非常糾葛、焦慮，請自己去找國民黨團總召傅崐萁，不過傅崐萁後來不接電話、不回簡訊，還到處炫耀。

至於為何今天上午會講這段話？柯建銘說，因為國民黨在國會改革修法過程當中一路強壓，4月15日根本不給逐條討論就讓國民黨團版本出委員會，丟包民進黨團版本；今天早上又沒收委員會，只要國民黨不同意民進黨團的國會改革版本就提散會動議。他說，造成不舒服就願意道歉，希望未來可以好好審查國會改革法案，原意就是如此。