徐巧芯揭外交部機密文件吳釗燮揚言提告 蔣萬安這麼說

國民黨立委徐巧芯昨拿文件指我國與捷克合作援助烏克蘭的計畫有弊，外交部長吳釗燮今批徐巧芯踩到四底線，強調外交部正準備採取法律行動去地檢署提告。北市長蔣萬安今天被問及看法，蔣說，民眾對於秘密外交的質疑，而立法委員基於職責來提出，政府機關就應該以事實來清楚對外說明。

另外，對於國民黨外交召委馬文君、立法院副院長江啟臣等藍白立委約20人，即將在5月總統就職520前登太平島宣示主權，此舉引來民進黨冷嘲熱諷稱「助長中國威風、給自己人添亂」等。蔣萬安今天下午出席文昌宮捐贈北市消防局水箱消防車典禮時表示，立法院過去也都有不分朝野的立委，安排到太平島去視察，所以如果是依照往例來辦理，立法院都會有一個通盤整體的考量。