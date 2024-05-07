嘉市腸病毒升溫 議員促免費為學童施打疫苗

五月報稅季！日前有一名網友在論壇Dcard上以「台灣都是誰在繳稅」為題發文，他表示，又到報稅季了，他發現每年自己都只要繳一點點，大約1000左右，身邊的人繳的稅也都不多，台灣公共支出又那麼高，「到底都是誰在繳稅？」，引發網友熱議。

2024-05-07 11:14