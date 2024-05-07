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嘉市腸病毒升溫 議員促免費為學童施打疫苗
疾管署示警，腸病毒疫情提早流行，截至目前，嘉市共122名學童確診、50個班級停課。議員郭定緯與鄭光宏都要求衛生局補助免費為學童施打疫苗；衛生局長廖育瑋說，今年疫苗只針對流行Ａ71型，且施打對象包含2月以上未滿6歲嬰幼兒，會評估研議。
衛生局長廖育瑋說，不少家長因為上班需求，無法照顧確診孩童讓他們抱病上課，造成更大規模感染，衛生局會持續向機構及家長宣導，加強對機構稽查，查獲機構隱匿疫情會依傳染病防治法處罰。
議員提出，目前國內腸病毒有2種廠牌疫苗，價格分別是4000元、4300元，至少要接種2次，高端3劑，試算疫苗每劑4000元，完整接種需2劑，1名孩子就需8000元，1個家庭2名小孩要花1萬6000元施打，學校因腸病毒疫情停課，增加社會不少隱形成本，無法估計。
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