日國會團參加520就職典禮 外交部：已有37位跨黨派議員

520總統就職典禮在即，外界好奇日方是否有黨政高層人士出席，外交部今表示，日方報名相當踴躍，截至目前為止已有多達37位跨黨派國會議員預定來台出席520慶典。

外交部表示，我國520總統暨副總統就職大典將有來自各國的政要訪台慶賀，屆時包括日本國會議員、地方首長及民間的友台人士也會組團來台參加，表達對台灣的堅定支持。外交部歡迎所有訪問團的貴賓，也會盡力做好完善的接待工作。

外交部指出，總統當選人賴清德，及副總統當選人蕭美琴對我國與日本的關係非常重視，在日本政界及民間也擁有豐富的人脈。目前日本國會正值開議期間，國會議員請假出訪並不容易，但據我國駐日本代表處的掌握，日本國會議員報名參加520慶賀團相當踴躍。

外交部表示，以具體數字而言，截至目前為止已有多達37位跨黨派國會議員預定來台出席520慶典，成員中包含多位具有擔任閣員經驗的訪賓，人數也創下新高，顯示日方對我新政府的高度重視。此外，日本各地方及民間友台團體將有高達15團、超過140位的訪賓來台表達祝賀，更充分展現日本各界對我國新政府的友好與支持。