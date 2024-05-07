影／台中瑞聯天地大樓火警 一家4口母子獲救、父女躲廁所救出後不治

台中市西屯區福瑞街「瑞聯天地」在今天凌晨1時許傳出火警，消防局派遣8個單位、64人前往滅火，其中8樓有火煙竄出，其中游姓男子一家四口，游男與11歲女兒受困廁所，救出時已無生命跡象，送醫急救後不治，另外游妻與另名14歲兒子則獲救，無生命危險，全案不排除是電線走火釀禍，詳細起火原因，仍待後續調查釐清。

台中市消防局在今天凌晨1時許獲報，西屯區福瑞街大樓傳出火警，派遣第六大隊、第五大隊、轄區協和分隊等共計8個單位，出動各式消防車24輛、消防人員64名、義消人員5名，由大隊長呂鴻隆擔任指揮官。

經查，現場是地上16樓，地下2樓的RC建築物，8樓火煙竄出，經布水線搶救後，火勢在今天1時43分控制，2時17分撲滅，客廳全面燒燬及廚房部份燒燬，燃燒面積約60平方公尺，起火原因由火調人員調查中。