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影／台中瑞聯天地大樓火警 一家4口母子獲救、父女躲廁所救出後不治

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影／台中瑞聯天地大樓火警 一家4口母子獲救、父女躲廁所救出後不治

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區福瑞街「瑞聯天地」在今天凌晨1時許傳出火警，消防局派遣8個單位、64人前往滅火，其中8樓有火煙竄出，其中游姓男子一家四口，游男與11歲女兒受困廁所，救出時已無生命跡象，送醫急救後不治，另外游妻與另名14歲兒子則獲救，無生命危險，全案不排除是電線走火釀禍，詳細起火原因，仍待後續調查釐清。

台中市消防局在今天凌晨1時許獲報，西屯區福瑞街大樓傳出火警，派遣第六大隊、第五大隊、轄區協和分隊等共計8個單位，出動各式消防車24輛、消防人員64名、義消人員5名，由大隊長呂鴻隆擔任指揮官。

經查，現場是地上16樓，地下2樓的RC建築物，8樓火煙竄出，經布水線搶救後，火勢在今天1時43分控制，2時17分撲滅，客廳全面燒燬及廚房部份燒燬，燃燒面積約60平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

經查，起火房屋由游姓男子一家四口居住，55歲游姓男子與11歲女兒受困廁所，經送往中港澄清醫院後不治身亡，另外14歲游姓男童、55歲游妻則獲救，詳細的起火原因仍待釐清，不排除是電線走火釀禍。

台中市西屯區福瑞街大樓在今天凌晨傳出火警，釀2人喪生。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區福瑞街大樓在今天凌晨傳出火警，釀2人喪生。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區福瑞街大樓在今天凌晨傳出火警，釀2人喪生。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區福瑞街大樓在今天凌晨傳出火警，釀2人喪生。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區福瑞街大樓在今天凌晨傳出火警，釀2人喪生。圖／摘自記者爆料網
台中市西屯區福瑞街大樓在今天凌晨傳出火警，釀2人喪生。圖／摘自記者爆料網

台中市 廁所 火災

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