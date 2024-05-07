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晶創計畫明年預算再放大 產業界喊話65歲不准退休

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國科會今天舉行「晶創台灣推動辦公室」揭牌儀式。圖／國科會提供
國科會今天舉行「晶創台灣推動辦公室」揭牌儀式。圖／國科會提供

國科會今天舉行「晶創台灣推動辦公室」揭牌儀式，行政院副院長鄭文燦表示，台灣的半導體還有約15年的領先優勢，今年晶創計畫已編列120億，「明年預算會再放大，這是有共識的。」產業界則建議，應將中壯年留任至70歲。

鄭文燦、國科會主委吳政忠，以及產業界代表台灣人工智慧晶片聯盟會長盧超群、力積電董事長黃崇仁今均出席晶創台灣推動辦公室揭牌。

鄭文燦表示，去年八月編列2024年1569億科技預算，台灣產業的領先關鍵未來在於IC設計，因此希望再擴大既有半導體學院等，為國內做好產業留才，同時也擴大至東歐等跨國攬才。

鄭文燦轉述，當時吳政忠也建議，未來可再深耕與AI技術結合，但如此大概整體晶創計畫10年則需約3000億。台灣的半導體先進製成已占全世界近九成，但Edge AI還有很多潛在機會；再者，台灣的IC設計全球市占率約佔2成，還有很多進步空間，於是院長陳建仁表示「3000億可以」，今年已為晶創方案編列120億，「明年預算會再放大，這是有共識的。」

至於外界近期也關心人工智慧基本法立法進度，鄭文燦也回應指出，還沒立法有其原因，如同日前Open AI也在討論，AI是否需規範還是給予最大的自由，目前尚未立法，「對現階段產業發展也許是好的。」

盧超群則表示，疫情前吳政忠親自造訪科技園區，台灣也於疫情前展開AI on chip計畫，比照美國方式打造一平台，企業每個月開會、有機會互動，確實成就很多計畫。2023年open AI來臨，如果沒有經過準備，台灣肯定措手不及。

盧超群也指出，台灣雖然有「五缺」但產業不怕，尤其台積電等企業一直以來都是窮則變，變則通，台灣永遠都是以小搏大。但也建議「65歲不准退休」，建議將中壯年留任至70歲並給予更多福利；也建議針對年輕人擴大研發替代役。

黃崇仁則表示，台灣的企業效率高、營運成本可說世界最低，台積電建立日本熊本廠，據側面了解，經營成本相較台灣至少多出50%；又以力積電為例，若要到熊本設廠則營建成本可能上看1200億。但台灣當前最大困難還是人才訓練，因此建議一定要把外國人才拉進來。

晶創台灣推動辦公室闕志達代理執行長表示，辦公室分為產業創新、新創培育、關鍵技術、海基人培四大領域，任務包括觀測與研析各主要國家、國際大廠半導體相關布局，如政策方案、晶片法案、產業生態系及供應鏈變化。將依前述四大領域研析，並提出策略建議，以滾動調整晶創台灣方案整體策略規劃。

AI 半導體 鄭文燦

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