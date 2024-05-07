快訊

下半身超像「上完廁所裙襬夾到內褲裡」Jennie中空裝性感造型遭吐槽

朝野拚修法增列扣除額 討好選民還是真能減稅有感？

首位俄烏戰陣亡奧運選手…烏克蘭2屆歐錦賽舉重金牌 得年30歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘆洲南北側通盤檢討引立委互嗆 侯友宜：勢在必行

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午視察三峽社宅。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午視察三峽社宅。記者李定宇／攝影

民進黨立委林淑昨在臉書發文表示民眾黨立委黃國昌提及蘆洲南北側通盤檢討審查卡在內政部、阻礙蘆洲市民的發展，但事實是因新北市府完全沒有針對專業審查意見提出回覆。新北市長侯友宜今對此表示，蘆南蘆北整體開發案上任後經過多年推動，這是三蘆人的願望，勢在必行。

蘆洲南北側通盤檢討，林淑芬與黃國昌因此隔空互嗆。林淑芬說如果蘆洲都市計畫中沒有三重果菜批發市場就立即支持，黃國昌則表示對林淑芬的發言非常遺憾，他說蘆洲南北側都計變更是蘆洲脫胎換骨關鍵，新北市長侯友宜跟內政部長林右昌見面也提到這件事，希望林右昌不要再卡關。

侯友宜今上午視察三峽社宅對此表示，蘆南蘆北的整體開發案上任以來已經經過多年的推動，也是三重蘆洲人的一個願望，尤其規劃的是一個銀新未來城，讓整個三蘆地區能夠翻轉，這過程當中跟中央也不斷就很多層面一起面對。

侯友宜說，前一段時間內政部長林右昌見面時就這議題也充分溝通並組成專案小組，希望趕快讓蘆南蘆北開發案順利通過，期待讓三蘆地區有第二行政中心、有三重圖書總館，更有三蘆之間都市開發，有醫院、生活共同圈，蘆南蘆北開發勢在必行。

侯友宜

延伸閱讀

影／新北警局主任嗆「要找人處理」議員 侯友宜：該處分就處分

影／蘆洲南北側案議題 侯友宜：三蘆民眾願望 開發勢在必行

和碩董事長主張核電延役 侯友宜：業界意見要傾聽

影／要求黃國昌直球對決 林淑芬：是否支持三重果菜市場改遷

相關新聞

再傳520前特赦陳水扁 府：希望確保扁獲妥善健康照顧

蔡英文總統520卸任倒數，今有媒體報導蔡總統已決定520卸任前特赦前總統陳水扁，並將針對扁家已扣案的11億餘元所得，全部...

傳蔡總統卸任前特赦陳水扁 柯文哲：別放話測風向

外傳蔡英文總統決定特赦前總統陳水扁，民眾黨主席柯文哲今天說，這個案子已經8年沒有處理，「正確的講法是要處理」，不知道蔡總...

【重磅快評】衝突、妥協、特赦 阿扁仍是蔡英文心魔

蔡英文總統任期剩下不到2周任期，此刻卻傳出蔡英文決定520卸任前特赦前總統陳水扁。不論大赦或特赦，都牽涉阿扁認罪與否，仍...

內閣公布獨漏故宮院長 蕭宗煌：避開政治其實不是壞事

內閣成員陸續公布，多數部會甚至連次長也已公布，唯獨故宮新任院長人選成謎。故宮院長蕭宗煌今天出席與北榮醫院合作的「今牌人生...

脫口稱大地震是老天有眼引爭議 國民黨要柯建銘辭總召

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天脫口說出花蓮大地震是老天有眼，引發爭議，柯建銘也隨即開記者會致歉。國民黨立法院黨團對此甚為...

林淑芬下戰帖辯三重果菜搬遷 黃國昌嗆：莫名其妙

三重果菜批發市場遷一事，民進黨立委林淑芬要求民眾黨立委黃國昌公開辯論。黃國昌今天受訪時表示，立委問政本於事實，應該是很基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。