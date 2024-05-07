蘆洲南北側通盤檢討引立委互嗆 侯友宜：勢在必行

民進黨立委林淑昨在臉書發文表示民眾黨立委黃國昌提及蘆洲南北側通盤檢討審查卡在內政部、阻礙蘆洲市民的發展，但事實是因新北市府完全沒有針對專業審查意見提出回覆。新北市長侯友宜今對此表示，蘆南蘆北整體開發案上任後經過多年推動，這是三蘆人的願望，勢在必行。

蘆洲南北側通盤檢討，林淑芬與黃國昌因此隔空互嗆。林淑芬說如果蘆洲都市計畫中沒有三重果菜批發市場就立即支持，黃國昌則表示對林淑芬的發言非常遺憾，他說蘆洲南北側都計變更是蘆洲脫胎換骨關鍵，新北市長侯友宜跟內政部長林右昌見面也提到這件事，希望林右昌不要再卡關。

侯友宜今上午視察三峽社宅對此表示，蘆南蘆北的整體開發案上任以來已經經過多年的推動，也是三重蘆洲人的一個願望，尤其規劃的是一個銀新未來城，讓整個三蘆地區能夠翻轉，這過程當中跟中央也不斷就很多層面一起面對。

侯友宜說，前一段時間內政部長林右昌見面時就這議題也充分溝通並組成專案小組，希望趕快讓蘆南蘆北開發案順利通過，期待讓三蘆地區有第二行政中心、有三重圖書總館，更有三蘆之間都市開發，有醫院、生活共同圈，蘆南蘆北開發勢在必行。