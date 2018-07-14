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季軍戰傾向對攻 運彩推薦比利時不讓分與大球

聯合新聞網 文／張皓勛
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比利時應會全力作機會給盧卡庫爭金靴，一場對攻大戰可期。 美聯社
比利時應會全力作機會給盧卡庫爭金靴，一場對攻大戰可期。 美聯社

兩支來自G組的勁旅季軍戰再次碰頭，結果再度迎來一場無關緊要的比賽，不過上一戰雙方都想技術性避開死亡半邊踢得的消極，這次則不同，畢竟季軍好歹也是個殊榮，而且兩隊陣中都有要拚金靴獎的好手，應開會放開來打，上演對攻大戰機會不小。不過如果你是期待他們發生法阿戰4：3這種超大比數，這可能很難出現。

英格蘭其實不是一支很擅長進攻的球隊，這次賽事的進球主要都來自定位球的接應破門，並沒有太多運動戰進球。這主要是因為「三獅軍團」的鋒線太過年輕，只有隊長肯恩稍微可以擔當大任，邊鋒斯特林速度雖快，但球商不佳，而林佳德則是處理球不夠成熟，要不是上一戰兩人頻頻放槍，英格蘭可能早就挺進冠軍戰了。因此這戰想要看英格蘭破門不是沒機會，他們確實有極佳的空霸優勢，但定位球只是打破僵局的良藥，而非大量進球的武器，想看英格蘭上演瘋狂進球秀恐怕不太容易。

防守是英格蘭能走進四強的關鍵，主帥邵斯蓋特在3-5-2這套陣行體系中，將防守的特性徹底執行。反觀比利時主帥馬丁尼茲同樣也採用三中衛陣行，但後防偶有失神或失位的狀態發生，這是他們的隱憂之一。

不過比利時卻有一大優勢可以彌補，那就是他們強大的進攻火力，要說英格蘭用防守走進四強，那比利時則是用進攻闖入四強。雖然上一戰面對強敵法國火力有些熄火，但英格蘭後防不比法國老練，而且比利時鋒線都是一等一的好手，要他們連兩戰隱形不太可能，破門機會不小。

近幾屆季軍戰通常都開出大球的比數，這屆機會依舊不小，目前看來總球數3球的可能最大，若覺得大球賠率不夠甜，或許可以拚拚看2-3球。而勝負方面，因為球賽走向傾向對攻大戰，善攻的比利時當然更有優勢，比利時不讓勝可期。預測英比戰比數應該會落在1：2、0：2、0：3、1：3這個區間。

本場推薦：比利時不讓勝/大球(2.5)

比利時英格蘭金靴獎

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