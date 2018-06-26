丹麥Vs. 法國運彩情報 推薦丹麥受讓、和局及小分

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-06-26 16:10 用LINE傳送

丹麥隊賽前練習。 美聯社

一團和氣

六分積分在手的法國 已篤定晉級，這場比賽對他們來說不過是場消化賽程，可以預期會安排大量板凳上來練兵、體驗大賽，球隊首要目的是保全球員健康備戰淘汰賽，正常來講不會有太多積極的作為和肢體碰撞。

至於丹麥 的部分，最後一場只要不輸就可以確保十六強門票，Kvist受傷、Poulsen禁賽那些都不重要，他們再怎麼樣不會想做多餘的舉動喚醒睡獅，應該會很有默契地溫和、保守踢完這場比賽，求不敗即可。

小組賽確定出線後隨便踢這種事情法國隊不是第一次幹了：14年世界盃0-0踢和厄瓜多幫瑞士晉級、16年歐洲國家盃…還是0-0和局助攻瑞士，12年歐國盃就比較誇張了，1W1D居然最後一場被瑞典打噴，幸好靠英格蘭贏球才勉強擠進淘汰賽，看起來他們有意無意間對歐洲球隊比較友善。

這場比賽看起來很可能雙方會一團和氣將他消化掉，只要不受傷什麼都好，萬一不幸被對手進個一球輸掉…老實說也沒關係，因為分組第一「可能」要去面對阿根廷，對浪漫的法國人來說是無所謂的。預測這場比賽和局、受讓過盤、超低比分，通通往這方面去投資即可，正確比分丹麥1-0、0-0、1-1。

再次提醒，以下僅供參考選用，切勿賭身家！

推薦

丹麥 +0.5 @1.790

和局 @2.750

2小分 @1.980

上半場丹麥 +0/+0.5 @1.750

上半場和局 @1.900

上半場0.5/1小 @2.020