澄清湖相思樹重壓人命危 水公司初判：近日大雨加地震導致

李姓男子今天上午在澄清湖園區步道步行，被一棵突然倒塌的相思樹壓傷，警、消到場將他送醫搶救。記者王勇超／翻攝

近日暴雨襲台，高雄接連幾天雨勢不斷，今天上午10時許雨勢暫停時，1名李姓男子在澄清湖園區步道步行，突然有一棵路樹倒塌，李男當場被樹砸中，倒地昏迷，警方及消防隊救護人員趕抵現場，將李男送醫搶救，目前命危。管理澄清湖風景區的自來水公司說，疑因連日地震下雨造成土石鬆動，導致樹木倒塌，已通報保險公司協助傷者。

警方表示，仁武分局大華派出所今天上午10時許，獲報鳥松區澄清湖園區步道發生路樹壓傷民眾，警員馳援現場，發現是獨自在園區內散步的李姓男子（約66歲），不明原因遭路樹壓傷，李男頭部及腳部撕裂傷，目前已送醫搶救，警方現場拉起封鎖線，並已通知澄清湖風景區管理處到場處置。

自來水公司七區管理處副處長徐志宏表示，今天上午澄清湖園區內有1棵相思樹倒塌壓傷路人，初步研判可能是近日高雄連日下雨又有地震，加上昨日下起大雨，導致土壤鬆動，這棵相思樹才會突然倒塌。

徐志宏說，案發後已經報警處理，目前實際導致樹木倒塌的原因仍在調查中，水公司也已通報保險公司來協助傷者；水公司平時已有派人在澄清湖園區內巡視樹木，此案發生後，會再全面加強檢視園區內樹木狀況。