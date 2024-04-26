總統就職國宴首度移師台南 蔡賴典禮各有特色

總統當選人賴清德就職國宴今年將首度移師台南舉行，過去幾任總統國宴地點各有所好，前總統陳水扁國宴在圓山大飯店，前總統馬英九選在高雄，蔡英文總統在台北，賴清德則選擇了他的政治本命區台南。

文總今天公布公布第十六任總統副總統就職大會主視覺，採用了俐落簡約的圖像，以四個亮麗色帶，象徵自由、民主、自信、友善。色帶形成台灣的形狀，象徵台灣這座島於各行各業、不同價值觀相互扶持，共創美麗島嶼。

四年前蔡總統總統就職，則以「台灣是堅韌之島」為概念，作為主視覺核心精神，發展出四個軸線「人民的偉大」、「民主的光榮」、「世代的共榮」及「世界同行」，傳達蔡英文總統將帶領台灣朝向更好的未來、一流的國家方向前進，讓國際看到台灣的堅韌與自信，也讓美學走入人民的日常。

2020年因新冠肺炎疫情，未設國宴；2016年蔡總統首度當選則選在台北萬豪酒店，當時有1100名海內外賓客參加。今年就職國宴首度移師到台南，當天國宴主持人郭雅慧也將與能說七種語言的「台灣先生」戴凱文一同主持。