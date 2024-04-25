見公務員女友上班穿搭「眼神死」 他喊不檢點：怎說服她多穿點？

「怎麼說服女友，請她穿多一點去上班？」一名網友在Dcard發文表示，近日去接公務員女友下班時，看到她身穿「小可愛（即背心）」走出政府機關大門，讓他頓時「眼神死」，直呼女友行徑「不檢點」，掀起熱烈討論。

還原女友上班穿搭，原PO指出，她當天上半身穿著U領背心，下半身以長裙搭配。對此，原PO對女友說道，「妳看其他女同事怎麼穿衣服，穿短褲、短裙的女人已經很少了，大家都是長裙、牛仔褲，就妳最特立獨行，直接穿小可愛來上班」，最後遭對方不悅回應「穿什麼衣服是我的自由」。

原PO大嘆，當初會喜歡現任女友，就是覺得她有時活在自己的世界、不在乎別人眼光，固執地做想做的事，和自己有點相像因而被吸引。如今卻希望女友多在乎自己的想法，也向網友請教，「要怎麼說服女友，請她穿多一點去上班？」

貼文一出，隨即引起兩派網友論戰。有網友認為，原PO女友想穿什麼是個人自由，男方以「不檢點」字眼批判毫無尊重可言，「怎樣穿衣服是她的自由」、「這樣講自己的女朋友超不尊重」、「背心就不知檢點喔…？用字遣詞稍微注意一下吧」、「不檢點的是你的腦袋吧」、「分手啊，不要浪費人家時間，她值得更好的」、「機關沒制服的話想穿什麼就穿啊，根本沒差」。

另一派網友則以職場環境作為出發點，指出在公家機關上班，穿搭確實需要更注意，「穿著確實是個人自由，但是在保守的公務機關，穿著要得體」、「還是要看場合吧，海邊、沙灘、一般出門逛街都沒什麼，但上班這種場合，真的要注意一下吧？」、「其實公務體系穿這樣真的不太好，會給自己惹很多麻煩」、「休假、逛街可以，上班不適合這樣穿」。

不過部分網友跳出來直言，背心如今已是常見單品，若原PO真的不喜歡女友穿搭，也應好好溝通，「說真的，這樣穿根本還好，你的想法比較合適中東，保證包好包滿」、「本來你們可以溝通商量，達到既能讓女友有自己自由、又能尊重到你的穿衣風格，但你用的詞彙讓人『氣不打一處來』（大陸用語，即暴怒）」、「當初喜歡她的風格現在卻要她為了你改變，說實話這種行為不敢恭維」。