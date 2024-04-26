IAEA：伊朗取得武器級濃縮鈾 時間以週而非月計

聯合國旗下的核子監督機構國際原子能總署（IAEA）表示，伊朗現只需「幾週而非幾個月」就能擁有足夠的濃縮鈾製造核彈，稱伊朗的作為「令人側目」。

德國之聲（DW）23日刊出國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）受訪內容；儘管如此，葛羅西仍說不容對伊朗核設施採取攻擊。

葛羅西說：「伊朗距離取得足供製造核武的濃縮鈾時間是幾週而非幾個月；但這不代表伊朗在幾週內能造出核武，要做出能起作用的核彈頭，尚需很多除產生核分裂以外的東西。」

以色列時報（The Times of Israel）指出，葛羅西今年2月時稱伊朗持續以高達60%的純度提煉濃縮鈾，純度等級已遠超商用，離武器級的90%純度只差很短的一些技術步驟。

2015年伊朗與世界主要列強達成核子協議，允許伊朗在不尋求製造核武下換取制裁鬆綁，協議內另有核設施接受聯合國人員監督的條款。

但時任美國總統川普2018年率美退出核協議並恢復制裁後，伊朗開始加速核子計畫，儲備、提煉遠超過協議許可量及濃度的濃縮鈾；拜登政府上台後雖希望讓美國返回協議、伊朗恢復遵守協議規範，但相關談判始終未見突破。

英國「每日快報」（Daily Express）與美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，在葛羅西提出警告前，伊朗官員已放話最快1週就能展開核試。

曾任伊朗軍方司令、現為伊朗國家安全委員會成員的卡里米戈杜西（Javad Karimi-Ghodousi）在一段發布於社群媒體X的談話影音中表示，伊朗「技術上僅需一週就能取得供核彈頭所需的90%純度濃縮鈾，國際原子能總署很清楚伊朗的能耐」。

卡里米戈杜西還說若歐盟與美國不理會伊朗要求繼續相逼，伊朗「就不光做核武，還會加大飛彈射程到超過1萬公里」，能涵蓋到歐洲國家。

2015年的核協議為伊朗設下202.8公斤的濃縮鈾持有上限，但國際原子能總署最新的季度報告顯示，伊朗到今年2月已有5.5噸濃縮鈾，生產足供核彈的武器級濃縮鈾時間可能僅需以週或天來計算。

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