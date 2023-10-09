第6次以阿戰爭！哈瑪斯無預警突襲 QA看以色列、巴勒斯坦百年仇恨

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）於7日清晨，對以色列發動50年以來最大規模突襲，以政府稱平民和士兵有逾百人質被哈瑪斯俘擄劫持，哈瑪斯並向耶路撒冷等城市發射了5千枚火箭。這場突襲讓以色列時隔50年再次進入全面戰爭狀態，加薩地區陷入戰火之中，雙方死傷慘重。此篇文章將帶你了解兩國近百年的仇恨，以及最新戰爭情況。

Q：以色列、巴勒斯坦為何有長達近百年仇恨？

歷史上，猶太人在二戰時期遭到納粹迫害後，發起返回祖先土地建國的猶太復國運動，意圖移居至巴勒斯坦地區。然而，巴勒斯坦的首都耶路撒冷同時是基督教、伊斯蘭教與猶太教的聖地，地位至關重要，且該地區也有眾多的阿拉伯人需要國家。

在國際同情猶太人的氛圍之下，聯合國成立後第一個執行的計畫便是協助猶太人復國。聯合國通過《1947年聯合國分治方案》，巴勒斯坦人能保有45%領土，其他55%領土則必須分割給猶太人，以色列接著在1948年正式建國。

巴勒斯坦地區被迫讓出家園的阿拉伯原居民，只能逃到加薩地區、約旦、敘利亞和黎巴嫩等國家。巴勒斯坦民眾的不滿，最終在獲得阿拉伯各國的支援下，由黎巴嫩、敍利亞、伊拉克、埃及、約旦組成阿拉伯聯盟，在1948年對以色列發起「第一次以阿戰爭」。

第一次以阿戰爭中，以色列成功守住並反擊，且在後續的多次以阿戰爭中也都佔上風。在簽訂停戰協議後，以色列的領土也陸續增加，讓巴勒斯坦建國的希望越來越渺茫。多次失敗後，許多阿拉伯國家逐漸放棄幫助巴勒斯坦人建國的想法，卻也使得巴勒斯坦人轉而尋求激進組織的合作。

Q：「哈瑪斯」是什麼組織？

巴勒斯坦人如今主要的合作對象「哈瑪斯組織」，是「伊斯蘭抵抗運動」（Harakat al-Muqawama al-Islamiya）的縮寫，是一個宗教、政治、軍事混合組織，旗下擁有自己的準軍事武裝，被國際視為恐怖組織，也是現今加薩走廊自治政府中的主要領導團體。

自從哈瑪斯管理加薩走廊以來，以色列就對其實施嚴格的物資封鎖，並持續了16年，摧毀當地經濟民生，迫使巴勒斯坦人離開加薩，也導致將近一半人口失業。以色列的限制物資策略，更加深了巴勒斯坦人的仇恨，兩方更陷入不斷循環的仇恨當中。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅。路透

Q：這次突襲為何被稱作「贖罪日戰爭2.0」？

「贖罪日」對猶太人意義重大

「贖罪日」對猶太人來說，是一年中最神聖莊重的日子，在贖罪日這天，以色列處於全國放假狀態，虔誠的猶太教徒和一般現世猶太教徒，都會實行禁食、避免使用武器、電子器材等等，道路交通也會停止。許多士兵也會在這天返家過節，因此贖罪日這天是以色列一年中戰備最脆弱的狀態。

歷史上的「贖罪日戰爭（Yom Kippur War）」發生在1973年10月6日，同時也是第四次以阿戰爭，埃及與敘利亞分別攻擊以色列佔領的西奈半島和戈蘭高地。戰爭第一週由埃敘聯盟佔上風，此後戰況雖逆轉，但對阿拉伯人來說卻看見了可能戰勝的希望。

當時，以色列的軍事情報部判斷戰爭不會在短期內爆發，加上埃及刻意製造假情報和訊息，讓以色列掉以輕心。軍事情報部認為，敘利亞只有在埃及加入的情況下才會參戰，而埃及只有在蘇聯武器到達的情況下才會開戰。

此次哈瑪斯仿效贖罪日戰爭發動突襲

哈瑪斯這次突擊恰逢贖罪日戰爭50週年，而這次的「以哈戰爭」，以色列同樣是在措手不及之時，遭到哈瑪斯的大規模突襲。根據外媒報導，哈瑪斯不斷釋放「還沒做好戰鬥準備」的假消息，讓以色列當局認為哈瑪斯更關心加薩人民能跨越邊境找到工作。然而實際上，哈瑪斯已經在加薩建造一個以色列聚落來模擬攻擊、發布演習影片、不斷演練。

10月7日是猶太教節日「西赫托拉節」，哈瑪斯趁以色列沈浸在歡慶氣氛之時，於清晨發動攻擊。以色列一場戶外音樂節遭到哈瑪斯突襲，與會者倉皇逃跑、部分民眾被狹持為人質、許多人倒地，目前大量年輕人失蹤，更傳出現場發現至少260具屍體。

圖為10月9日，在加薩走廊南部的拉法，一名巴勒斯坦人坐在一棟在以色列襲擊中被摧毀的建築物廢墟上。路透

Q：截至今日戰爭現況？

以色列當局在7日晚間宣布「正式進入戰爭狀態」，距離上一次進入全面戰爭狀態，已經是50年前的第4次以阿戰爭（贖罪日戰爭）。

根據外媒報導，以色列境內至少700人死亡，哈瑪斯成員在以色列邊境城鎮，俘虜軍民作為人質並帶回加薩，至少上百人遭擄。而目前加薩走廊至少400多人喪命，包括約80名兒童和60名婦女，且雙方有至少2000人受傷。

此外，以色列也對加薩地區進行4波大規模空襲，連夜襲擊哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭組織的據點，一般住宅大樓也遭波及。聯合國表示，以色列的報復性空襲，已經摧毀加薩走廊上千個住房，超過12萬3000名巴勒斯坦人流離失所。

哈瑪斯高層之一的辛瓦（Yahya Sinwar）喪命，死因是被以軍在報復空襲中炸死；另一高層尤尼斯（Ayman Yunis）位於加薩的自宅也遭以軍空襲，他及多名家人葬身瓦礫堆中，8日已尋獲其遺體。

以軍9日宣稱，已經奪回哈瑪斯民兵滲透的加薩走廊周邊社區，且所有戰鬥已中止，但尚未完全驅逐以色列境內的民兵。