位於以色列、埃及和地中海間 關於加薩走廊你需要知道的事

加薩走廊位於以色列、埃及和地中海之間的一個小地區，是世界上人口最稠密的地方之一。

激進的伊斯蘭巴勒斯坦組織--哈瑪斯自2023年10月7日起開始從加薩對以色列發動攻擊。德國、歐洲聯盟、美國和一些阿拉伯國家將哈瑪斯列為恐怖組織。

加薩走廊的面積大約為寬10公里、長41公里。有超過兩百萬人住在那裡，這意味著每平方公里大約有5,500人。而在以色列，人口密度平均每平方公里只有約400人。

誰住在加薩走廊？

住在加薩走廊的大多是巴勒斯坦人。這包括原住民和許多在1948年以色列成立，並和巴勒斯坦之間爆發軍事沖突後從以色列逃離至加薩的難民。

大部分居民居住在該地區的北部，尤其是加薩城。這裡的人口結構非常年輕，將近40%的人口年齡在15歲以下。

與約旦河西岸有什麼區別？

巴勒斯坦領土包括加薩走廊和以色列佔領的約旦河西岸。這裡與東耶路撒冷一樣，毗鄰以色列、死海和約旦。

西岸面積更大，人口密度較低，與加薩走廊有很大的不同。它由巴勒斯坦解放組織(PLO)中最強大的派系法塔赫黨治理，這個派系承認以色列的存在權，並被大多數西方國家視為巴勒斯坦人的代表。

誰在治理加薩？

2007年以來，加薩走廊由激進的伊斯蘭恐怖組織哈瑪斯治理。該組織拒絕推進與以色列的和平進程，並在其章程中呼籲摧毀以色列。

多年來，激進分子一直從加薩向以色列地區發射火箭，但10月7日開始的攻擊是長期沖突的一個劇烈升級。

什麼是加薩封鎖？

自哈瑪斯2007年上台以來，以色列一直視加薩為敵對領土，至今大部分時間加薩都處於被封鎖的狀態。以色列控制著陸地、海洋和空中的通道。

自那時起，哈瑪斯不斷以自衛的理由攻擊以色列，導致了與以色列軍隊的四次主要軍事沖突：分別在2008-09年、2012年、2014年和2021年。

加薩的封鎖也得到了其唯一的另一個鄰國埃及的大力支持。結果，經濟孤立導致生活條件急劇惡化，大部分人口生活在貧困中。15到24歲之間的居民中，約有40%的人口失業。

尤其是在年輕人口中的貧困以及缺乏前景和機會的現狀，讓哈瑪斯能夠不斷得到支持與幫助。

加薩的生活供應如何解決？

在以色列和加薩之間，有一個人員通道(Erez)和一個貨物通道(Kerem Shalom/Sufa)。在拉法（Rafah）地區也有一個通往埃及的通道。

以色列嚴格控制加薩進口商品，部分原因是為了防止武器被轉移到加薩。與埃及的邊界也經常被封鎖，所以哈瑪斯試圖通過地下隧道網絡走私貨物。

加薩走廊在很大程度上依賴國際援助。根據聯合國的數據，這影響到約80%的當地人口。對於那些仍然住在難民營並完全依賴援助的難民來說，情況尤為困難。

加薩地區也經常斷電，電力通常每天只有幾小時供應。水資源稀缺，大部分人口沒有干淨的飲用水。

衛生保健系統也依賴國際援助，特別是在與以色列發生軍事沖突的時期，這裡的衛保系統往往超負荷運轉。

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