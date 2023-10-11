時間軸／以巴衝突不斷更新…以色列收復加薩邊界 阿拉伯世界湧挺巴勒斯坦聲浪

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）於7日清晨，對以色列發動50年以來最大規模突襲，向耶路撒冷等城市發射了5千枚火箭。這場突襲讓以色列時隔50年再次進入全面戰爭狀態，加薩地區陷入戰火之中，雙方死傷慘重。《聯合新聞網》整理以巴衝突爆發時程演進時間軸供讀者參考，掌握事件發展一目瞭然。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日對以色列展開「阿克薩洪水行動」進行突襲，以色列8日正式對哈瑪斯組織宣戰，加薩地區陷入戰火，第6次「以阿戰爭」爆發。製圖／聯合新聞網

▌以巴開戰歷程：

DAY 5／以巴衝突第4天 以色列：已奪回加薩邊界區域

以色列預料將派出地面部隊推進加薩（Gaza），區域戰火一觸即發的隱憂急遽升高。 法新社

以色列今天表示已自巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）手中奪回加薩邊界區域。哈瑪斯4天前發動突襲後與以色列激烈戰鬥，兩邊都有嚴重傷亡 ……看全文

DAY 5／歐盟：以色列封鎖加薩走廊、濫殺婦孺 違反國際法

自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（法新社)

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾10日指控以色列政府在遭受巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲後全面封鎖加薩走廊，明顯違反國際法 ……看全文

DAY 5／阿拉伯世界湧現挺巴勒斯坦聲浪 抵抗以色列占領

在巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯對以色列發動舉世震驚的攻擊後，阿拉伯世界各地的清真寺、足球場和城鎮中的親巴勒斯坦情緒高漲，引發了聲援巴勒斯坦人的浪潮 ……看全文

DAY 5／空氣瀰漫死亡氣息！紐時記者直擊屠殺慘況 哈瑪斯斬首嬰兒、殺人滅門

紐約時報記者隨以色列軍方收屍大隊深入邊境小鎮卡法雅札（Kfar Azza），直擊血洗後怵目驚心的第一現場。美聯社

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列五日後，卡法雅札恐怕是突襲事件中傷亡最嚴重的重災區，至少40名兒童枉死，現在仍說不準多少平民，不分男女老幼，慘死在武裝分子手下 ……看全文

DAY 4／逾150名以人遭擄！哈瑪斯發言人：以色列若不停火 不考慮人質談判

哈瑪斯發言人表示，不會在以色列持續轟炸加薩避難所的情況下，就以色列人質問題進行談判。歐新社

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日對以色列發動大規模突襲，導致數千人傷亡，並俘虜至少150名以色列人質，哈瑪斯發言人表示，不會在以色列持續轟炸加薩避難所的情況下，就以色列人質問題進行談判 ……看全文

DAY 4／哈瑪斯威脅每小時處決1名人質 且將播送畫面

哈瑪斯威脅，除非以色停止轟炸加薩，否則他們將開始處決俘虜的以色列人質。圖為以色列9日空襲加薩城，多處建物冒出濃煙起。歐新社

以色列前所未有的人質危機周一出現更嚴重的轉折，巴勒斯坦武裝分子威脅，自此刻起，以國不加警告就攻擊民宅，將導致該組織每小時處決一名平民人質，且將「被迫」播送畫面 ……看全文

DAY 4／以巴衝突逾1300死 以色列召集30萬後備軍擬攻加薩

以色列軍方指出，他們史無前例召集了30萬名後備軍人，並對加薩走廊實施全面封鎖，這代表以色列可能計劃在當地發動地面攻擊，以擊敗巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」 ……看全文

DAY 3／試圖和哈瑪斯協商 路透揭卡達調解員「交換人質」提議

巴勒斯坦人7日從以色列南部城鎮將一名被抓住的以國人送往加薩走廊。美聯社

路透報導，卡達的調解員一直和巴勒斯坦武裝激進團體哈瑪斯官員聯絡，試圖協商釋放他們脅持在加薩的以色列婦女和孩童。一名知曉對話的消息人士告訴路透，卡達的調解員提議，以36名被拘留在以色列的巴勒斯坦婦女和孩童，交換遭綁架的以國人 ……看全文

DAY 3／白宮：拜登下令提供以色列「額外支持」

白宮今天指出，美國總統拜登已經下令對以色列提供「額外支持」。白宮在聲明中表示：「（以色列）面對哈瑪斯集團這場史無前例恐怖襲擊，總統指示對以色列提供額外支持。」 ……看全文

DAY 3／下令全面圍困！以色列封鎖加薩 切斷一切供水、電力及燃料

以色列軍方對巴勒斯坦領土加薩走廊（Gaza Strip）發動空襲之際，以色列國防部長葛朗特今天下令對加薩實施「全面圍困」，能源部長卡茲隨後下令切斷對加薩的供水。路透

以色列軍方對巴勒斯坦領土加薩走廊發動空襲之際，以色列國防部長葛朗特今天下令對加薩實施「全面圍困」，能源部長卡茲隨後下令切斷對加薩的供水 ……看全文

DAY 3／被以軍報復空襲炸死！以色列媒體曝哈瑪斯高層身亡 曾任該團體加薩走廊領袖

哈瑪斯高層之一辛瓦。美聯社

以色列時報9日報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層之一的辛瓦喪命，死因是被以軍在報復空襲中炸死 ……看全文

DAY 3／重新控制以南周邊社區！哈瑪斯突襲2天後 以色列軍方：所有戰鬥已中止

以巴衝突進入第3天。以軍9日宣稱，已奪回哈瑪斯民兵滲透的加薩走廊周邊社區，「所有戰鬥已中止」，但尚未完全驅逐以色列境內的民兵 ……看全文

DAY 3／「歡慶」以色列遇襲！傳哈瑪斯領袖人在卡達笑看電視 和官員談笑風生

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅。路透

媒體報導，日前突襲以色列的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅，被拍到人在位於卡達的辦公室裡與其他哈瑪斯官員一同「慶祝」7日發動的襲擊，影片中哈尼雅指著電視的新聞畫面與官員談笑風生 ……看全文

DAY 2／以巴衝突擴大！黎巴嫩參一咖襲擊以色列 以國防軍大砲強轟回敬

俄羅斯國營電視台RT和BBC報導，以色列國防軍（Israel Defense Forces）證實於當地時間8日上午以大砲強轟黎巴嫩，以反制其迫擊砲攻擊 ……看全文

DAY 2／傳空襲加薩至少313死、2千人傷 以色列總理矢言讓哈瑪斯據點化為「瓦礫」

英國天空新聞網引述巴勒斯坦衛生單位8日上午表示，以色列對加薩的空襲已造成至少313人喪生、近2000人受傷。以色列總理內唐亞胡已警告加薩居民離開，矢言要讓加薩的哈瑪斯據點化為「瓦礫」，以報復「黑暗的一天」 ……看全文

DAY 2／正式向哈瑪斯宣戰！ 以色列50年來首次進入戰爭狀態

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲殺戮上百以色列人，以色列總理內唐亞胡誓言發動「前所未有」的反擊。歐新社

以色列內閣7日晚間表決國家正式進入戰爭狀態，能夠進行重大軍事活動。以色列上次進入全面戰爭狀態，已是1973年的贖罪日戰爭，又稱第4次中東戰爭、第4次以阿戰爭 ……看全文

DAY 2／突襲以色列！哈瑪斯軍事部隊曝「開戰目的」： 為保衛聖地

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯多線突襲以色列，宣稱意在「捍衛艾格撒清真寺」。圖為艾格撒清真寺其中一部分的「圓頂清真寺」。路透

紐約時報報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯多線突襲以色列位於加薩走廊附近領土，該組織軍事部隊「卡薩姆旅」聲稱，開戰的目的是「捍衛艾格撒清真寺」，再度挑起穆斯林與猶太教徒由來已久的聖地保衛戰 ……看全文

DAY 1／正在狂歡 槍手闖民宅擄數十人質…以色列人震驚

在距離以色列南部加薩邊境東南不到三哩的城鎮貝埃里，以色列人被哈瑪斯武裝分子騎摩托車擄走，扣為人質。（美聯社）

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日向以色列境內發動規模前所未有的突襲，以色列南部和加薩接壤的多個城市街道血跡斑斑，槍手甚至挨家挨戶攻擊，還綁架平民擄往加薩，種種消息讓以色列人陷入震驚恐懼中 ……看全文

DAY 1／以色列重陷「贖罪日戰爭」夢魘 哈瑪斯聯合突襲傷亡慘重

今天凌晨6時多，以色列彷彿回到50年前「贖罪日戰爭」夢魘，遭哈瑪斯發動聯合突襲，發射數千枚火箭攻擊中南部，且數十名恐怖分子攻破邊界進入多個社區，造成嚴重傷亡 ……看全文

DAY 1／巴勒斯坦激進團體「狂射千枚火箭」 以色列國防軍緊急進入戰備狀態

巴勒斯坦激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，武裝分子史無前例地滲透到以色列南部，並且發射了數千枚火箭。以色列國防軍宣布戰備狀態，並且開始針對加薩走廊的目標展開報復性打擊。歐新社