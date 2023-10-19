加薩醫院空襲釀471死 美國安會曝「非以色列責任」

以巴衝突持續升溫，自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日攻擊以色列南部地區，以國士兵便展開猛烈轟炸。而位在加薩北部的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭受空襲，釀大規模人員傷亡，引發外界對以色列的譴責。對此，美國情報分析指出，以色列對醫院爆炸事件「不負有責任」，且有證據表明，這波襲擊來自巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織發射的火箭。

巴勒斯坦阿里阿拉伯醫院17日遇襲，該國衛生部18日在一份聲明中指出，爆炸造成至少 471 人死亡、300 多人受傷。以色列當局否認發動這場轟炸，不過埃及、摩洛哥、巴林等阿拉伯世界國家仍為此指責以色列。

據《美國有線電視新聞網CNN》報導，巴勒斯坦官員將醫院大規模傷亡歸咎於以色列的空襲，但美國國家安全委員會（NSC）表示，已分析空中圖像、攔截資訊和開源資訊，NSC發言人華森（Adrienne Watson）在聲明中稱「以色列對加薩醫院爆炸不負有責任」。

另有美國官員透露，美國情報界收集的初步證據表明，醫院襲擊來自巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織發射的火箭。

美國總統拜登（Joe Biden）18日在特拉維夫演說，並承諾提供一億美元的人道援助，協助失去家園的巴勒斯坦平民。他也透露在空軍一號上與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）通話一個多小時，埃及方面同意20輛物資卡車進入加薩提供援助。以色列總理辦公室也聲明，不會阻止人道主義援助的運送。

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