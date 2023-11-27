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休戰第三天！哈瑪斯放17人質 獲釋4歲美國女童 目睹雙親被殺

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以巴休戰協議進入第三天，哈瑪斯釋放17名人質，包括休兵後首個獲釋美國籍女童伊登。路透
以巴休戰協議進入第三天，哈瑪斯釋放17名人質，包括休兵後首個獲釋美國籍女童伊登。路透

路透報導，當地時間26日，以色列哈瑪斯的休戰協議進入第三天，哈瑪斯釋放17名人質，分別是13名以色列人、3名泰國人和1名俄羅斯公民，以色列則再釋放39名巴勒斯坦囚犯。

紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）也證實順利從加薩移送人質。

另外，獲釋人質中包括一名四歲以色列裔美國女童伊登（Abigail Edan），她是以巴休兵後首個獲釋的美國公民。

美國總統拜登（Joe Biden）談到伊登親眼見到雙親被哈瑪斯殺害，「她所承受的一切難以想像」。

哈瑪斯10月7日突襲以色列，殺害1,200人，劫持約240名人質，以色列隨即展開報復而爆發尾巴衝突。如今為期四天的休戰是衝突連續七周以來首次暫停交火。

以色列 哈瑪斯 人質

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