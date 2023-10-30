遭哈瑪斯擄走「剝衣遊街」 母證實22歲女身亡噩耗：至少她沒承受痛苦

在10月7日恐怖組織哈瑪斯向以色列發動襲擊中失蹤的22歲德國女性沙妮·路克（Shani Louk）的母親雷卡達·路克（Ricarda Louk）表示，女兒已經死亡。這位母親向德新社表示，以色列軍方周日至周一夜間向她告知了這一消息。

雷卡達·路克表示，迄今為止並未找到女兒的遺體，但找到了頭骨的一塊碎片，由此進行了DNA檢測。沙妮·路克的父母此前提供了必要的比照材料。這位母親估計，女兒早在10月7日當日就已死亡，有可能是在恐怖襲擊中被擊中頭部。

沙妮·路克的家人表示，她是在以色列一場音樂節上被哈瑪斯打死的。在互聯網傳播的圖片和視頻曾顯示她的身體倒在一輛皮卡上。她的一部分在德國巴符州生活的家人曾估計，沙妮·路克受了重傷，但還活著，被扣押在加沙地帶。其家人此後一直致力於讓所有人質獲釋。

以色列軍方稱，至少239人被哈瑪斯暴力劫持。此外，有40人自哈瑪斯10月7日恐襲以來仍處於失蹤狀態。由於許多在恐襲中罹難者的遺體嚴重受損，識別工作仍未結束。

雷卡達·路克表示，儘管這一消息十分可怕，但至少現在知道了情況。「至少她沒有承受痛苦」。

哈瑪斯恐襲幸存者：「到處是屍體殘骸」

恐怖組織哈瑪斯10月7日在以色列制造了一場屠殺。在屠殺中以及之後的數日，以色列已有超過1400人死亡。超過230人被哈瑪斯劫持至加沙地帶。

據德新社報導，19歲的以色列人科恩（Noam Cohen）是那場音樂節上的幸存者。他講述說，他與二三十個參加音樂節的人藏在一個公共汽車站的防空洞裡。他說，恐怖分子向防空洞內投擲了多枚手榴彈。他記憶中有槍聲、鮮血和屍體的殘骸。「我看到我旁邊的人如何爆炸，不斷不斷地發生，到處是屍體殘骸」。他表示，藏在防空洞裡的二十多人中，最多只有三四人生還。

另一名幸存者則講述，襲擊者將汽車中的人活活燒死。他本人則受到乘空降傘的恐怖分子從空中開槍射擊。

此外，恐怖分子還在以色列邊境地區多個地點進行了屠殺。以色列政府提供的圖片上可以看到被殘酷殺害和焚燒的兒童以及被斬首的死難者。

以色列：哈瑪斯使用平民當「人盾」

以色列軍方周一（10月30日）稱，其地面部隊向加沙地帶挺進中打死數十名恐怖分子。以軍方表示，敵人企圖從建築物和隧道中襲擊以色列士兵，與地面部隊配合的一架戰鬥機轟炸了一棟有20余名哈瑪斯恐怖分子在內的樓房。以軍方稱，過去數日，共對600余個恐怖主義目標進行了襲擊，其中包括武器庫、數十個反坦克導彈發射點以及哈瑪斯的窩點和據點。據美國電視台CNN評估空中畫面，以軍方目前向加沙地帶挺進了約三公里。加沙地帶長約40公里，寬約6-14公里。

以軍方看來並未實施突然的大規模打擊，而是逐步推進對哈瑪斯的地面攻勢。

哈瑪斯控制下的巴勒斯坦衛生部門則宣布，自開戰三周以來，已有超過8000名巴勒斯坦人死亡。

盡管以色列數周來敦促加沙地帶北部平民前往南部安全地帶，但以色列媒體報道稱，哈瑪斯將約3萬人集中在Shifa醫院附近，作為「人盾」，以此阻止以色列對位於該醫院地下的哈瑪斯指揮部進行攻擊。

以色列稱將大幅增加救援物資

以色列政府相關部門周日向媒體表示，未來數周救援物資運送量將「大幅提高」。該機構官員表示，加沙地帶的水供應不是「正常水平」，但可以滿足人道主義需要。這名官員還表示，據以色列方面信息，加沙地帶不存在食品短缺的問題。

美國總統拜登周日分別與以色列總理內塔尼亞胡以及埃及總統塞西通電話，以促成更多救援物資運抵加沙。周日有33輛卡車進入加沙地帶，是開戰以來最多的。運送物資包括水、食品和藥品。

據聯合國數據，自10月7日以來，共有117輛運送給救援物資的卡車進入加沙地帶。聯合國稱，盡管數量很少，但這些物資仍對加沙地帶的衛生等狀況扮演「決定性的角色」。聯合國稱，每天至少需要100輛卡車以滿足220萬人的需要。戰爭爆發前，工作日平均每天有500輛卡車進入加沙地帶。

周日，數千人闖入聯合國在加沙地帶的食品倉庫及分發點，搶走了面粉等救援物資。聯合國救濟工作人員表示，這是令人憂慮的跡象，顯示戰爭爆發以及加沙地帶被圍三周之際，社會秩序正在逐漸崩潰。

德國總理蕭茲為聯大投票辯護

德國總理蕭茲周日就德國在聯合國有關加沙地帶決議中投棄權票作出辯護。他強調，在有關該決議的談判中，德國所重視的是，不能忽略哈瑪斯發動殘酷攻擊殺害許多平民--包括孩童、嬰兒和老人這一點。忽略這一點是不能接受的，德國將「明確支持以色列的自衛權」。

聯合國上周五的相關決議中沒有對哈瑪斯發動恐怖襲擊觸發戰爭作出明確譴責。在投票中，120個國家贊成，45國棄權，14國投反對票--其中包括美國和多個較小的歐盟國家，如奧地利、捷克和匈牙利。該決議案以三分之二多數獲得通過。以色列駐德國大使對德國投棄權票表示失望。

（德新社）

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