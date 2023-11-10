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以鬆口：每天4小時讓難民遷移

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
加薩市的巴勒斯坦人八日趁以軍暫停攻擊空檔，攜家帶眷向加薩南部逃命。（法新社）
加薩市的巴勒斯坦人八日趁以軍暫停攻擊空檔，攜家帶眷向加薩南部逃命。（法新社）

聯合國人權事務高級專員圖克八日表示，以色列巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯都犯下戰爭罪。

哈瑪斯十月七日越境突襲以色列南部，殺害一千四百人並挾持約二百四十名人質。以色列則持續轟炸加薩走廊作為報復，已導致逾一萬五百人死亡，死者中有許多婦女及孩童。

圖克在埃及與加薩走廊間的拉法關卡說：「巴勒斯坦武裝組織十月七日犯下的暴行令人髮指，它們是戰爭罪，繼續扣押人質也是戰爭罪。以色列對巴勒斯坦平民的集體懲罰也是戰爭罪，非法強行撤離平民亦是戰爭罪」。

以色列持續在加薩北部進行地面軍事行動，以色列國防軍發言人哈加里八日說，五萬名加薩居民正遷移到加薩南部，因為他們知道哈瑪斯已失去對加薩北部地區的控制。

哈加里表示，以色列不會停火，但會持續在特定時間暫停攻擊，以允許加薩平民安全向南部遷移。

以軍一再要求居民撤離北加薩，否則可能受困於砲火，但加薩中部與南部地區也再度遭到攻擊。

美聯社報導，以色列軍方每天提供四小時空檔，讓加薩市有安全通道供居民逃往南部。聯合國人道事務協調廳表示，撤離平民大多是孩童、年長者與行動不便者。許多人步行抵達南加薩，只帶少量行李。

不過，逃離加薩北部也無法確保安全。巴勒斯坦衛生官員說，加薩走廊中部努薩拉特難民營八日早上遭空襲，造成十八人死亡。在加薩走廊南部甘尤尼斯，有六人死於空襲中，包括一名年幼女童。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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