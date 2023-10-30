數千人劫物資 加薩秩序瀕瓦解

以色列升高在加薩的軍事行動，當地人道危機加劇。路透報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（ＵＮＲＷＡ）廿九日表示，該組織在加薩的若干倉庫和配發中心已遭到數千名加薩人闖入，搶奪麵粉和基本維生物資，聯合國憂心這是當地公共秩序開始瓦解的跡象。世界糧食計畫署發言人艾特法表示，加薩幾個援助物資分發中心被搶是預料之中，因為「人們面臨艱困的條件。人們感到絕望，他們感到飢餓」。

艾特法說，加薩的電話和網路廿八日中斷，可能是導致倉庫和物資分發中心被搶的原因。她說，糧食計畫署不得不停止分發糧食，因為無法與現場人員溝通，「如今通訊服務正在慢慢恢復，我們也恢復運作」。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯七日突襲以色列後，以哈已交戰三周有餘，哈瑪斯掌控的加薩走廊持續遭以軍轟炸、圍困，當地巴人陷入人道危機，外界救援物資亦難以送入。

ＵＮＲＷＡ表示，加薩物資枯竭，從埃及輸入加薩南部的人道救援不足，當前透過救援車隊馳援加薩的做法將失敗。ＵＮＲＷＡ說，即使僅為了基本維生，加薩的需求仍極可觀，但收到的救援卻極少且不穩定。

聯合國在加薩中部的迪爾巴拉設有倉庫，儲藏近期從埃及輸入加薩的人道車隊物資。

ＵＮＲＷＡ已表明，以軍空襲已完全牽制其援助加薩人民的能力；相關空襲已致逾五十名該組織人員喪生，並限制救援物資輸送。ＵＮＲＷＡ在這波以巴衝突爆發前，就曾表示其任務正因資金不足而陷入困境。

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